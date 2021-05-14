Новые GPS-терминалы TELTONIKA

Открываем предзаказ на GPS терминалы TELTONIKA
Забудьте о сложных инструментах и методах, чтобы персонализировать ваше устройство. Многолетний опыт, надежная цепочка поставок, самые высокие технологические модели процессов подтверждают способность Teltonika производить миллионы устройств.
Asset tracker easy (TAT 100) - новое решение для отслеживания активов от Teltonika с прочным, практичным и водонепроницаемым (IP67) корпус, который в сочетании с различными монтажными аксессуарами обеспечивает чрезвычайно простую установку. Разработан на базе чипсета Bluetooth с низким энергопотреблением, он дает нам возможность использовать все наши знания в устройстве и одновременно обеспечивает длительное время автономной работы. Устройство идеально подходит для отслеживания ценных товаров, катушек с проволокой, инструментов, строительного оборудования, лифтов, контейнеров и многих других несамоходных активов.
Сферы применения Teltonika TAT100:
Позиционирование и перемещение объектов;
Лизинг автомобилей;
Установка на генераторы;
Отслеживание инструментов;
Установка на морские контейнеры;
Мониторинг оборудования строительной техники.
Технические характеристики Teltonika TAT100:
Модуль Teltonika TAT100
Название: Teltonika TM2500
Технология: GSM / GPRS / GNSS / Bluetooth GNSS Teltonika TAT100 GNSS GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS
Приемник-33 канала
Чувствительность слежения -165 дБм
Точность <3 м
Горячий старт <1 с
Теплый старт <25 с
Холодный запуск <35 с
Модуль мобильной связи Teltonika TAT100
Технология: GSM
Диапазоны: 2G четырехдиапазонный GSM 850/900/1800/1900 Мгц
Передача данных: GPRS Multi-Slot Class 12 (до 240 Кбит / с)
Мобильная станция GPRS класса B
Поддержка данных: SMS (текст / данные)
Мощность Teltonika TAT100
Внутренние батареи: 2x 2200 мач Li-SOCl2 батареи с чрезвычайно низким саморазрядом 3,6 В (15,84 Втч)
Интерфейс Teltonika TAT100
Антенна GNSS: внутренняя высокого усиления
GSM антенна: внутренняя высокого усиления
Чипсет: Bluetooth со сверхнизким энергопотреблением BlueNRG-232
Датчики: акселерометр USB: 2,0
Micro-USB SIM: внутренний слот eSIM
Объем памяти: 128 МБ внутренней флэш-памяти (220 000 записей)
Кнопки: кнопка «Reset» на печатной плате для отключения