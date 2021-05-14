Новые GPS-терминалы TELTONIKA

14 мая 2021, 15:34

Открываем предзаказ на GPS терминалы TELTONIKA



Забудьте о сложных инструментах и методах, чтобы персонализировать ваше устройство. Многолетний опыт, надежная цепочка поставок, самые высокие технологические модели процессов подтверждают способность Teltonika производить миллионы устройств.

Asset tracker easy (TAT 100) - новое решение для отслеживания активов от Teltonika с прочным, практичным и водонепроницаемым (IP67) корпус, который в сочетании с различными монтажными аксессуарами обеспечивает чрезвычайно простую установку. Разработан на базе чипсета Bluetooth с низким энергопотреблением, он дает нам возможность использовать все наши знания в устройстве и одновременно обеспечивает длительное время автономной работы. Устройство идеально подходит для отслеживания ценных товаров, катушек с проволокой, инструментов, строительного оборудования, лифтов, контейнеров и многих других несамоходных активов.



Сферы применения Teltonika TAT100:



Позиционирование и перемещение объектов;

Лизинг автомобилей;

Установка на генераторы;

Отслеживание инструментов;

Установка на морские контейнеры;

Мониторинг оборудования строительной техники.



Технические характеристики Teltonika TAT100:



Модуль Teltonika TAT100



Название: Teltonika TM2500

Технология: GSM / GPRS / GNSS / Bluetooth GNSS Teltonika TAT100 GNSS GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

Приемник-33 канала

Чувствительность слежения -165 дБм

Точность <3 м

Горячий старт <1 с

Теплый старт <25 с

Холодный запуск <35 с

Модуль мобильной связи Teltonika TAT100Технология: GSMДиапазоны: 2G четырехдиапазонный GSM 850/900/1800/1900 МгцПередача данных: GPRS Multi-Slot Class 12 (до 240 Кбит / с)Мобильная станция GPRS класса BПоддержка данных: SMS (текст / данные)Мощность Teltonika TAT100Внутренние батареи: 2x 2200 мач Li-SOCl2 батареи с чрезвычайно низким саморазрядом 3,6 В (15,84 Втч)Интерфейс Teltonika TAT100Антенна GNSS: внутренняя высокого усиленияGSM антенна: внутренняя высокого усиленияЧипсет: Bluetooth со сверхнизким энергопотреблением BlueNRG-232Датчики: акселерометр USB: 2,0Micro-USB SIM: внутренний слот eSIMОбъем памяти: 128 МБ внутренней флэш-памяти (220 000 записей)Кнопки: кнопка «Reset» на печатной плате для отключения