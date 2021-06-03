Киевстар возвращает "Счастливый день" - бесплатные услуги для абонентов

3 июня 2021, 12:15

До 31 июля включительно абоненты Киевстар могут один раз на 7 дней бесплатно пользоваться безлимитным мобильным интернетом и звонками в сети, даже если они не оплатили услуги по своему номеру.

Специальное предложение Киевстар - «Счастливый день» - продолжение успешной акции оператора. В прошлом году ею уже воспользовались более 4 млн раз. Получить свой «Счастливый день» могут все абоненты Киевстар, которые обслуживаются на условиях предоплаты.

Для этого им достаточно подключить пакет бесплатных услуг одним из удобных способов:

• в приложении Мой Киевстар;

• позвонив на бесплатный номер 222;

• отправив запрос *222#.

После активации услуг абоненты получат соответствующее SMS-сообщение и в течение дня подключения и на следующие сутки в них будут действовать безлимитный мобильный интернет и нетарифицируемые минуты для звонков в сети Киевстар. Каждые 7 дней абоненты смогут подключать таким образом новый пакет услуг снова.

