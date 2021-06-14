Где найти самый недорогой шашлык в Украине - Rocket

14 июня 2021, 13:15

Сезон пикников набирает обороты. Однако, не обязательно мариновать мясо и разводить костер, чтобы насладиться шашлыком.



Сервис доставки Rocket проанализировал цены на шашлык в разных городах Украины, узнав, где его готовят дешевле и дороже всего.

«Индекс шашлыка» — средняя сумма стоимости шашлыка в ресторанах, доставку из которых осуществляет сервис Rocket. Рейтинг показывает, насколько низкие или высокие цены на эту мясное блюдо в разных городах Украины.Так, по данным Rocket, в тройку самых дорогих городов входят Харьков, Киев и Луцк. В этих городах средняя цена шашлыка стартует от 71 грн. А вот дешевле всего поесть ресторанный шашлык можно в Сумах (35 грн), Николаеве (37 грн) и Кременчуге (38 грн).Средняя стоимость 100 г шашлыка в ресторанах, доставку из которых осуществляет сервис RocketТакже, согласно рейтингу, самым дешевым шашлыком в Украине можно полакомиться в Запорожье. В одном из местных заведений его стоимость составляет всего 19 грн за 100 г. А вот самый дорогой шашлык с доставкой можно заказать в Днепре за 238 грн. В целом же средняя стоимость шашлыка по Украине составляет 53 грн.Ранее аналитики Rocket уже подсчитывали индекс оливье и борща. Так, оказалось, что самым дешевым «новогодним» блюдом можно полакомиться в Ивано-Франковске, а борщом — в Тернополе. Дороже эти блюда продают в Киеве.