Украинцы стали больше ходить пешком - BlaBlaCar

15 июня 2021, 10:15

BlaBlaCar, крупнейшая в мире платформа для поездок, провела глобальное исследование среди пользователей из 6-ти стран с целью узнать, как пандемия Covid-19 повлияла на потребности и привычки людей и изменила их поездки и путешествия.

В Украине люди стали больше ходить пешком, ездить на авто и брать попутчиков. Городской общественный транспорт и самолеты оказались на последнем месте по популярности.



В пандемию поездки с попутчиками показали наибольшую стойкость. 75% опрошенных украинцев считают поездки с попутчиками наиболее безопасным способом передвижения в период пандемии в сравнении с другими видами общественного транспорта. За последний год так чаще стали путешествовать 20% опрошенных украинцев. Карпулинг вошел в топ-3 самых популярных видов передвижений в период пандемии вместе с самостоятельными поездками на личном авто и велосипеде. Такие поездки минимизируют количество контактов между людьми, потому являются актуальным в период пандемии и после нее.



По результатам опроса, больше всего украинцы обращают внимание на количество людей в транспорте, а только потом — на наличие масок. Так ответили 82% респондентов, тогда как для французов самое важное — наличие масок у водителя и пассажиров. На третьем месте — регулярное проветривание автомобиля и использование санитайзеров.



Кризис Covid-19 привел к сокращению количества рабочих поездок и командировок, а также длительных поездок на отдых и к родным. За последний год от них чаще отказывались около трети респондентов из Украины. Еще половина — от дальних путешествий. При этом количество поездок за город увеличилось на 16%.



“Такие глобальные исследования помогают нам держать руку на пульсе, лучше понимать потребности наших пользователей и соответствовать им. Мы видим, что с постепенным ослаблением пандемии и началом летнего сезона активность на платформе повышается. Например, автовладельцам мы недавно презентовали функцию Boost, чтобы они могли еще больше сэкономить в дороге и эффективно подбирать попутчиков. В то же время, мы понимаем, что пользователи продолжают беспокоиться о собственной безопасности и здоровье, потому выбирают поездки, которые минимизируют количество контактов ”, — комментирует Алексей Лазоренко, Генеральный директор BlaBlaCar в Украине.

В ближайшие полтора года украинцы будут путешествовать по Украине больше, чем в другие страны. 61% респондентов ответили, что выберут внутренний туризм. В основном, они планируют поездки к морю и за город. Также в следующие 18 месяцев более регулярными станут поездки в офис и на дальние дистанции. Но менее вероятно восстановление командировок.

