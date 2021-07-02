GigaTrans запустил услугу SD-WAN as a service

2 июля 2021, 11:15

GigaTrans первым из телеком-операторов в Украине запустил SD-WAN as a service. Услуга позволяет радикально изменить формат работы ИТ-отделов компаний: автоматизировать управление корпоративной сетью, организовать качественную связь между филиалами и оптимизировать расходы на содержание существующих каналов связи.

Технология пришла на замену WAN-сетям, в которых все настройки происходят вручную. Сегодня почти 80% работы IT-отделов компании приходится на процессы эксплуатации сети — комментирует коммерческий директор группы компаний GIGAGROUP Мария Алексеенко. — Основные данные о работе маршрутизаторов специалисты собирают вручную. При использовании услуги SD-WAN as a service у компаний появится «центральный мозг», который будет выполнять эту функцию автоматически и поможет повысить эффективность использования собственных сетей, избежав простоев онлайн-сервисов».

Среди преимуществ сервиса — упрощение процесса администрирования сетей. SD-WAN as a service соединяет удаленные офисы и филиалы в единую защищенную сеть и позволяет осуществлять интеллектуальное управление из удобного места, например центрального офиса. Установив оборудования в филиале или офисе и подключив его к сети, дальнейшие настройки происходят из центрального офиса, а поэтому управление сетью становится легким делом.

На мировом рынке спрос на сервис SD-WAN постоянно растет. Согласно данным исследовательской компании Dell'Oro Group объем мирового рынка программного обеспечения SD-WAN в 2020 году увеличился на 32%, и по прогнозам экспертов к 2025 году достигнет выручки в $ 4 млрд (при среднегодовом росте - 24%).

«Многие из игроков телеком-рынка сегодня демонстрируют интерес к этой технологии — замечает коммерческий директор GIGAGROUP Мария Алексеенко. — Мы запустили SD-WAN as a service первыми, поскольку почувствовали потребность на рынке и нашли комбинацию, которая позволит не только продавать сервис, но и предоставлять клиенту дополнительную ценность для бизнеса. Поэтому с уверенностью можно сказать, что за данной технологией ближайшее будущее телекома».

В рамках услуги SD-WAN as a service клиенты получат возможность оптимизировать затраты на IT-составляющую бизнеса — в основном за счет перевода капитальных затрат в операционные. Также телеком-оператор GigaTrans предлагает дополнительные сервисы: Secure SD-WAN as a service (дополнительная услуга для повышенной защиты данных) и Cloud SD-WAN as a service (услуга для уменьшения стоимости владения сетью).

