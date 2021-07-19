Портативная акустика SVEN PS-192 — строгий дизайн и максимальный комфорт

19 июля 2021, 14:15

Акустика для тех, кто ценит строгость и ненавязчивость оформления, но при этом рассчитывает на полный спектр необходимых функций и высокий уровень комфорта использования.

Теперь в линейке портативных колонок от SVEN есть и такая модель — встречаем новую PS-192. Дизайн колонки максимально строг и ненавязчив, она одинаково хорошо будет смотреться в любых интерьерах. Четкие грани, покрытие из темно-серой ткани, идеально вписанные в форму устройство клавиши управления — каждая ее деталь выглядит стильно и благородно, что редко можно встретить у устройств из бюджетного сегмента.Смотреть на нее приятно, а пользоваться — еще приятнее. Одна из главных особенностей новой колонки — это возможность быстрого Bluetooth-сопряжения с вашим любимым гаджетом при помощи модуля NFC. Достаточно всего на пару секунд приложить ваш смартфон к нему, согласиться с предложенным подключением — и готово, можно слушать музыку. Мощность PS-192 составляет 16 Вт, что для портативного устройства очень немало. А если и этого не хватит, поддерживается одновременное беспроводное соединение двух колонок с одним источником. Ну и, конечно, можно воспользоваться проводным подключением, если хочется достичь максимальной стабильности и немного сэкономить ресурс батареи.Хотя причин беспокоиться по поводу автономности нет — встроенный аккумулятор емкостью 2400 мА·ч способен обеспечить крайне длительную работу. А динамики диаметром 45 мм отвечают за качественное звучание в широком частотном диапазоне. И все это уместилось в компактном корпусе размером 238×76×84 мм и весит всего лишь 850 граммов. А еще в SVEN PS-192 есть даже встроенный плеер, с помощью которого можно слушать любимые треки с USB-накопителей и карт памяти microSD. А если коллекции музыки под рукой нет, тоже не беда – включаем FM-радио и наслаждаемся радиоэфиром. В общем, с новой SVEN PS-192 нигде не пропадешь. Осталось только найти ее в каталоге любимого магазина электроники и бытовой техники – устройство уже появилось в продаже.