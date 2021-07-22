Wells Fargo — один из главных бенефициаров восстановления экономики в США

22 июля 2021, 9:15

Финансовая группа «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности одного из крупнейших финансовых холдингов в США Wells Fargo.

Аналитики отмечают, что этот год для банка складывается весьма успешно, несмотря на сохраняющиеся негативные последствия коронакризиса. Во II квартале чистая прибыль холдинга составила $5,74 млрд против убытка в размере $4,16 млрд год к году, банк вернул своим акционерам порядка $2 млрд за счет дивидендов и выкупа акций. Бумаги Wells Fargo рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $50,1, потенциал роста составляет 16,3%.



Wells Fargo — крупный американский финансовый холдинг, который занимает четвертое место в рейтинге ведущих банков США по величине активов. Предоставляет финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Клиентами кредитора являются каждое третье американское домохозяйство и каждая десятая компания среднего и малого бизнеса. Капитализация банка составляет $178 млрд.



Как отмечается в исследовании, бизнес Wells Fargo подразделяется на четыре основных направления: потребительский банкинг, управление благосостоянием и инвестициями, корпоративный и инвестиционный банкинг, а также коммерческий банкинг. При этом именно потребительский сегмент в прошлом году обеспечил почти половину (47%) всей выручки холдинга. «Мы рассчитываем, что Wells Fargo станет одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в США, учитывая его сильные позиции прежде всего в розничном сегменте», — подчеркивают аналитики «ФИНАМа».



Так, уже по итогам II квартала и первого полугодия 2021 года банк представил довольно сильную отчетность, констатируют эксперты: «Чистая прибыль составила $5,74 млрд, или $1,38 на акцию, против убытка в размере $4,16 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Квартальная выручка поднялась на 10,8% — до $20,27 млрд, и существенно превысила консенсус-прогноз на уровне $17,7 млрд».



В «ФИНАМе» позитивно оценивают перспективы банка, несмотря на определенные сложности, связанные с быстрым распространением новых штаммов COVID-19. По прогнозам МВФ, ВВП США в этом году вырастет до рекордных 7%. Этому будут способствовать массовая вакцинация, а также масштабные меры фискальной поддержки, в том числе инфраструктурный план президента Джо Байдена на $1 трлн, который создаст дополнительный спрос на услуги банков. «Благодаря улучшению ситуации в экономике следует ожидать дальнейшего высвобождения резервов на возможные потери по кредитам, что окажет дополнительную поддержку показателям прибыли», — говорится в исследовании «ФИНАМа».



Дополнительным фактором поддержки может стать ускорившийся в последние месяц разгон инфляции в США, добавляют эксперты: «Если инфляционное давление продолжит нарастать, Федрезерв будет вынужден приступить к повышению ключевой ставки раньше, чем прогнозируется, и это окажет благотворное влияние на финансовый сектор».



Также стоит учитывать, что в этом году банк возобновил выкуп акций после почти годового перерыва — по итогам первого полугодия Wells Fargo уже направил на эти цели $2,2 млрд. «В июле руководство холдинга анонсировало новую программу байбэка объемом $18 млрд, реализовать которую планируется в предстоящие четыре квартала. Инвестиционную привлекательность банку также добавляет решение вдвое повысить размер квартального дивиденда — до 20 центов», — констатируют аналитики и прогнозируют дальнейшее повышение выплат.