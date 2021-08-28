Xiaomi представляет в Украине электросамокат

28 августа 2021, 9:15

Компания Xiaomi представляет в Украине новые продукты – электросамокат Mi Electric Scooter 3 и наушники Redmi Buds 3 Pro.



Mi Electric Scooter 3 – еще один стильный компаньон для тех, кто желает передвигаться по городу удобно и безопасно. Благодаря легкой конструкции его удобно переносить, хранить в багажнике автомобиля а также перевозить с собой в автобусе или поезде. Mi Electric Scooter 3 легко маневрирует во время коротких поездок по городу, а его мотор с максимальной мощностью 600 Вт позволяет развивать скорость до 25 км/ч с запасом хода до 30 км. К тому же, он имеет новые функции безопасности, например, регенеративную антиблокировочную тормозную систему и новые двойные дисковые задние тормоза. При рекомендованной розничной цене 15999 грн во время распродажи Mi Electric Scooter 3 можно будет приобрести по акционной цене 13999 грн.

Наушники Redmi Buds 3 Pro также являются идеальным спутником для развлечений. Эти наушники обеспечивают высококачественный звук благодаря функции активного шумоподавления ANC и прозрачному режиму. Redmi Buds 3 Pro способны работать до 6 часов от одного заряда и до 28 часов при условии их использования с футляром. Всего 10 минут зарядки в футляре хватит для 3 часов прослушивания музыки. Redmi Buds 3 Pro также поддерживают беспроводную зарядку. При рекомендованной розничной цене 2299 грн во время распродажи Redmi Buds 3 Pro можно будет приобрести по акционной цене 1799 грн.



Количество акционного товара ограничено. Телевизор Mi TV UHD 4S 65" и умные весы Mi Smart Scale 2 будут доступны по специальной цене только в магазинах АЛЛО.