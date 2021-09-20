lifecell запускает услугу "Тарифная подписка" и предлагает абонентам сэкономить

20 сентября 2021, 12:15

Мобильный оператор lifecell запускает услугу «Тарифная подписка», в рамках которой абоненты смогут получить скидки при заказе тарифных пакетов услуг наперед и гарантировать себе неизменность цены на мобильную связь.

«Тарифная подписка» ― это новая услуга lifecell, которая дает возможность оплатить 6 или 12 пакетов услуг заранее. Воспользовавшись ею, абонент может не беспокоиться о дате очередного пополнения мобильного счета и получить скидку на услуги мобильной связи. Чем большее количество пакетов услуг заказывает абонент, тем большую выгоду получает:



• При заказе 6 пакетов услуг абонент получает 10% скидки на все пакеты;

• При заказе 12 пакетов услуг ― 15% скидки.



Сейчас подписка доступна для индивидуальных абонентов, которые обслуживаются по следующим тарифным планам: «Смарт Лайф 2020», «Свободный Лайф 2020», «Интернет БЕЗМЕЖ 2020», «Просто Лайф 2020», «Свободный Лайф. Регион 2020», «Просто Лайф. Регион 2020», «Смарт Лайф. Регион 2020», «Platinum Лайф 2020», «Интернет Жара», «Хайп», «Смарт L», «Смарт M», «Лайфхак 2020», «Лайфхак 2019», «Лайфхак», «Жара GO», «Жара GO Plus», «4 БЕЗЛИМИТА 2019», «4 БЕЗЛИМИТА Плюс». Диджитал-оператор планирует расширить этот список.



Воспользоваться услугой «Тарифная подписка» могут активные и новые абоненты lifecell. Услуга доступна при наличии на счете достаточной суммы (стоимость 6 или 12 тарифных пакетов услуг со скидкой) и уплаченного пакета услуг на 4 недели согласно активному тарифу.













