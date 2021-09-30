Более половины открытых позиций на ІТ-рынке предлагают "удаленку"

30 сентября 2021, 10:15

Осенью 2021 половина открытых позиций на ІТ-рынке предполагает удаленный режим работы, тогда как в конце 2019 таких предложений было около 20%.

Преимущественно ищут ремоут-специалистов с коммерческим опытом более 3 лет. Больше всего удаленных предложений для Front-end-, QA- и Java-специалистов. Об этом говорится в исследовании украинского рынка ремоут-специалистов, проведенном компанией GlobalLogic.



По данным DOU, в начале сентября 2021 более 50% предложений для IT-специалистов предусматривали удаленный формат работы. Причем для специалистов с коммерческим опытом менее одного года удаленную работу предусматривали лишь треть вакансий, тогда как для middle и senior-специалистов процент ремоут-предложений был больше и составлял 57% и 63% соответственно.



Большинство открытых позиций на рынке – для QA-, Front-end- и Java-специалистов. В целом это около 30% от всех позиций на рынке. При этом присоединиться к проектам без необходимости находиться в офисе предлагается в 6 из 10 открытых позиций для тестировщиков, Front-end- и Java-разработчиков, а также React Native и .NET-специалистов.



"Возможностей найти интересный проект становится все больше, ведь нет необходимости посещать физический офис для выполнения проектных задач. За год к компании GlobalLogic присоединилось более 500 специалистов из 28 городов Украины, которые участвуют в проектах исключительно удаленно. При этом более 50% инженеров, которые пришли к нам на позицию Manual QA, .NET и С++ разработчиков, имеют до 2 лет опыта на реальных проектах", – комментирует Юлия Шмуля, директор по рекрутингу в GlobalLogic.



Каждый третий инженер, который присоединился к GlobalLogic за последний год, имеет от 2 до 8 лет коммерческого опыта, а около 5% специалистов компании – более 15 лет в ІТ. Всего за последний год к компании присоединились более 1500 новых специалистов. Наиболее популярными направлениями среди новых специалистов стали Manual QA, Java, JavaScript и C ++.



Для исследования компания использовала внутреннюю статистику и данные из открытых источников, таких как BRDO, DOU и другие.