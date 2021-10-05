Портативная акустика SVEN PS-280

5 октября 2021, 13:45

Оригинальная форма колонки с более узкой верхней частью, стильный ребристый пластик корпуса, регулятор громкости в виде металлической шайбы, широчайший функционал и компактность сделают её незаменимой для спортсменов, любители прогулок и различных активностей, которым вечно не сидится на месте.

С новой колонкой от SVEN музыку можно взять с собой хоть на тренировку, хоть на пикник, хоть в поход. Весит она всего 700 граммов, благодаря компактному округлому корпусу легко поместится в любой рюкзак или сумку, имеет защиту от воды IPx5 и удобную ручку для переноски — просто идеальная спутница на все случаи жизни.В сравнительно небольшом корпусе разместились динамики диаметром 47 мм, способные выдавать качественный звук в диапазоне частот от 120 до 20 000 Гц. Выходная мощность устройства — 12 Вт, что для компактной акустики очень даже немало — она будет уверенно чувствовать себя не только на романтическом свидании, но и в центре дружеской вечеринки. Оригинальности колонке добавляет поворотный регулятор громкости на том месте, где у бутылки было бы горлышко — это и удобно, и выглядит отлично.Конечно же, акустика поддерживает подключение посредством Bluetooth, причем при необходимости можно присоединить к одному источнику сразу две колонки, чтобы получить выраженный стереоэффект и добавить звуку еще больше объема. Ну а если хочется добиться максимальной стабильности соединения и сэкономить заряд аккумуляторов акустики и гаджета-источника, можно воспользоваться опцией проводного подключения.Автономность устройства обеспечивает батарея емкостью 2400 мА·ч, способный поддерживать ее работу в течение долгих часов. Ну и, конечно, позаботились инженеры SVEN и об универсальности устройства: в PS-280 встроен собственный плеер, воспроизводящий файлы с USB-накопителей и карт памяти microSD, если музыки с собой нет — выручит FM-радио. На сегодняшний день это одна из самых передовых портативных колонок от финской компании, однако она не потеряла главной особенности всех устройств бренда — доступности для широкого круга потребителей.