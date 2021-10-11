Игровая гарнитура SVEN AP-G1000MV

11 октября 2021, 9:45

Наушники для настоящих геймеров должны обладать отличными показателями по трем ключевым параметрам: надежность, отличный звук, высочайший уровень удобства использования.

Плюс, конечно, яркий дизайн — без него игровые решения сегодня просто немыслимы. Новая гарнитура от SVEN, получившая название AP-G1000MV, удовлетворяет всем этим требованиям. Начнем с надежности. Устройство получило металлический корпус, который обеспечивает ему невероятную долговечность. А заодно вместе с яркими красными вставками и оригинальной формой дуг чашек создает привлекательный внешний вид, который принесет множество положительных эмоций и поможет настроиться на игровые баталии.



Масса гарнитуры при этом очень невелика — меньше 300 г, амбушюры с покрытием из высококачественной искусственной кожи обеспечивают мягкое, но эффективное прилегание гарнитуры к голове, а следовательно — отличный уровень комфорта и пассивной звукоизоляции. За качество звука отвечают динамики диаметром 50 мм с неодимовыми магнитами. И справляются со своей работой они замечательно, предлагая пользователю высококлассный звук в широком частотном диапазоне от 20 до 20 000 Гц.



К различным устройствам AP-G1000MV подключается с помощью штекера jack 3,5 мм (4 pin), способного одновременно передавать сигнал и для наушников, и для встроенного микрофона — именно такими разъемами сегодня оборудуется большинство портативных и стационарных устройств. Но об универсальности разработчики тоже подумали: в комплекте есть переходник на два штекера jack 3,5 мм (3 pin), который может пригодиться для подключения к ПК, например.



Кабель игровых наушников длиной 2 метра помещен в надежную тканевую оплетку, которая защищает его не только от повреждений, но и от запутывания. Микрофон на гибкой ножке является съемным, он оборудован ветрозащитой и обладает чувствительностью -42 Дб, что позволяет ему обеспечивать эффективный обмен голосовой информацией с соратниками по команде даже в самых напряженных ситуациях. Управлять включением и выключением микрофона, а также изменять громкость можно одним быстрым движением с помощью расположенного на кабеле пульта — не теряя концентрацию и не отвлекаясь от игрового процесса.



В новой SVEN AP-G1000MV разработчики уделили внимание всем самым важным для игровой гарнитуры моментам, чтобы предложить геймерам максимально удовлетворяющее их потребности устройство. И это у них однозначно получилось, в чем можно убедиться прямо сейчас — гарнитура уже поступила в продажу.