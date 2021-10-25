Киевстар проявляет заботу о кибербезопасности своих абонентов

25 октября 2021, 11:15

В октябре 2021 года Киевстар провел среди своих абонентов опрос об отношении к собственной кибербезопасности. Результаты демонстрируют, что 85% респондентов сталкивались с вызовами в этой сфере.

Опрос осуществлен методом CAWI (Computer Assisted Web Interview) при участии 550 человек. Ключевые результаты:

- 7% пользователей мобильной связи и интернет-услуг считают нецелесообразным прибегать к дополнительным мерам, чтобы предупредить кибермошенничество;

- 51% абонентов в случае выявления преступления изменят пароли к самым важным учетным записям или сразу заблокируют банковские карточки, а 33% будут обращаться в правоохранительные органы или непосредственно в финансовые учреждения и к оператору мобильной связи;

- 66% опрашиваемых защищают свой финансовый номер;

- 32% респондентов планируют защищать свой мобильный номер с помощью регистрации его на паспорт, а 12% опрошенных уже авторизовались.

Из наиболее распространенных видов мошенничества большинство опрошенных выделило:

- сообщение о победе в несуществующей акции;

- звонок или SMS с обещанием выигрыша после уплаты комиссии;

- звонок будто бы из банка или от оператора с просьбой назвать одноразовый пароль из SMS, которое поступит;

- сообщение о получении небольшого денежного перевода с дальнейшей попыткой изъятия данных кредитной карточки.

«Такой результат исследования доказывает, что атаки на платежеспособных пользователей в современном мире стали более агрессивными, а технологии для этого — более совершенными. Киевстар постоянно инвестирует свои ресурсы во внедрение культуры кибергигиены, следует мировым трендам и практикам в сфере цифровой безопасности, регулярно проводит информирование пользователей и бизнес-клиентов о кибербезопасности и предлагает соответствующие решения. Сегодня каждый должны знать, как себя защитить, следуя базовым правилам и принципам цифровой гигиены и кибербезопасности», — комментирует Юрий Прокопенко, директор по кибербезопасности и DPO Киевстар.

Компания рекомендует абонентам в целях безопасности персонифицировать свой номер и привязать SIM-карточку к паспорту или заключить контракт с телеком-оператором. В этом случае замена карточки после похищения нуждается в верификации личности.

Киевстар призывает украинцев к осмотрительному и осторожному поведению в публичном пространстве:

- не раскрывать персональных данных, истории пользования номером – кодов из SMS-сообщений, особенно если ваш номер телефона находится в открытом доступе;

- регистрировать банковские счета на отдельный номер телефона;

- тщательно проверять, какие услуги и онлайн-сервисы связаны с мобильным номером;

- пользоваться мерами и сервисами для защиты бизнеса от кибератак и учить сотрудников соблюдать правила цифровой безопасности.