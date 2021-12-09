Мировые рынки перестали бояться "омикрона"

9 декабря 2021, 11:45

В среду, 8 декабря, на мировых рынках несколько ослабла обеспокоенность по поводу нового штамма коронавируса.

Объявления крупных фармацевтических компаний об эффективности их вакцин/препаратов против «омикрона» успокоили инвестиционное сообщество и дали рынкам шанс отжаться. Исключением стал российский рынок, где упаднические настроения все же взяли верх.



Сегодня настрой на биржах складывается в целом конструктивный: азиатские площадки торговались в плюсе, европейские слегка подрастают. Российский рынок начал торги на положительной территории. Мы констатируем: теперь игроки ожидают гораздо меньше последствий для мировой экономики от нового штамма ковида, чем ожидали изначально.



По состоянию на 11:10 мск европейский индекс STOXX Europe 600 показывает околонулевое изменение. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов повысился на 0,98%, а китайский CSI 300 вырос на 1,66%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,07%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1,2 б.п. и составляет 1,497%. Российский Индекс МосБиржи повышается на 1,00%, а индекс РТС прибавляет 1,12%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 0,04% до $75,85.



Что касается макроэкономической статистики, в Китае вышли данные по инфляции: темп роста потребительских цен в ноябре составил 2,3% г/г и 0,4% м/м против прогнозов, предполагавших 2,6% г/г и 0,4% м/м соответственно.



В Гонконге в эпицентре ралли оказались бумаги, понесшие наибольшие потери за последние недели, в частности, растерявшие почти 17% за месяц акции Alibaba Health Information Technology сегодня нарастили 6,5% рыночной капитализации.



В Старом Свете внимание инвесторов было приковано к фармацевтическому сектору, обнадежившему мировую общественность известиями относительно «омикрона». Акции GlaxoSmithKline, сообщившей об эффективности ее антительной терапии от нового штамма ковида, на старте торгов прибавляют 0,4%.



На торгах в Соединенных Штатах производитель промышленных инструментов Stanley Black & Decker продвинулся на 3,3%, сообщив о намерении продать часть активов за $3,2 млрд и провести обратный выкуп акций на сумму $4 млрд в следующем году.



На торгах в РФ акции «Сбербанка», растерявшие накануне почти 6% рыночной стоимости на фоне геополитических факторов, а именно из-за угрозы санкций против российских финансовых компаний, предпринимают осторожный отскок – на 0,6%. При этом бумаги VK, обвалившиеся вчера на 7% без явного информационного повода, продолжают спекулятивную просадку и теряют 1,7%.



Стоит отметить, что позже в течение дня ожидается публикация еженедельных данных по первичным обращениям за пособиями по безработице в США.



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