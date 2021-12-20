Air France-KLM — бенефициар возобновления авиаперелетов

20 декабря 2021, 9:45

Аналитики «Финама» провели исследование инвестиционной привлекательности Air France-KLM — одного из крупнейших авиаперевозчиков мира.

Открытие границ США для вакцинированных европейцев и поддержка компании со стороны правительств Франции и Нидерландов создают хорошие предпосылки для быстрого восстановления финансовых показателей авиакомпании. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» c целевой ценой 6,55 евро на конец 2023 года, потенциал роста составляет более 72%.



Air France-KLM — один из крупнейших авиаперевозчиков в мире, управляющий рядом брендов в сфере грузовых и пассажирских перевозок. Основана в 2004 году за счет слияния Air France с нидерландской KLM Royal Dutch Airlines. В 2020 году обслуживала 300 направлений в 116 странах, не считая рейсы по репатриации в условиях пандемии коронавируса. Оперирует на всех крупных рынках и предлагает пассажирам широкую и диверсифицированную географию полетов.



Как отмечается в исследовании, восстановление экономики и торговли по всему миру, включая сферу туризма, будет способствовать возобновлению ежегодного роста пассажиропотока мировых авиаперевозчиков в обозримом будущем. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), благодаря постепенному снятию ограничений и массовой вакцинации спрос на международные поездки в 2022 году вырастет в годовом выражении вдвое и достигнет 44% от уровня 2019 года, а общее число пассажиров увеличится до 3,4 млрд. В то же время выручка индустрии от пассажирских перевозок вырастет примерно на 67% (г/г) и достигнет $378 млрд, а чистые убытки сократятся до $11,6 млрд, считают в IATA.



В «Финаме» уверены, что Air France-KLM станет одним из главных бенефициаров этого тренда. Как отмечают аналитики, в ноябре США открыли границу для вакцинированных европейцев, ранее свои границы также открыли Канада и Сингапур. На этом фоне в III квартале 2021 выручка глобального авиаперевозчика сразу увеличилась на 80,9% в годовом исчислении и достигла 4,6 млрд евро. Общая загрузка пассажирских кресел в отчетном периоде составила 66% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, при этом по прогнозам в 2022 году этот показатель вырастет уже до 70-75%.



Немаловажную роль в восстановлении финансовых показателей сыграла государственная поддержка со стороны Франции и Нидерландов, отмечается в исследовании: «В 2020 году Air France-KLM получила помощь в размере 10,4 млрд евро в виде прямых кредитов и госгарантий от властей Франции и Нидерландов. А в 2021 году французское правительство направило авиаперевозчику 4 млрд евро, из которых 3 млрд компания получила в форме займа, а 1 млрд в результате проведенной допэмиссии». Вливание государственных средств в капитал Air France-KLM повысило инвестиционную привлекательность авиаперевозчика. Аналитики отмечают, что акции Air France-KLM сильно недооценены рынком и выглядят существенно дешевле большинства аналогов по форвардным мультипликаторам, поэтому сейчас появляются хорошие возможности для приобретения ценных бумаг Air France-KLM с прицелом на дальнейший рост котировок.



Еще одним важным фактором привлекательности аналитики называют ответственный подход к ведению бизнеса в соответствии с критериями ESG. Как и многие мировые авиаперевозчики, Air France-KLM намерена стать углеродно-нейтральной к 2050 году, отмечается в исследовании: «Компания совершила свой первый полет на экологически чистом авиационном топливе еще в 2009 году. С тех пор авиакомпании группы реализовали множество инновационных проектов, и количество операций с использованием экологически безопасного авиационного топлива увеличивается. В мае этого года Air France-KLM совершила первый межконтинентальный рейс из Парижа в Монреаль на экологически безопасном авиатопливе».

