Российский рынок "просел" под "давлением" НАТО

18 января 2022, 9:15

В понедельник торги на российском рынке завершились в «красной» зоне. Сохраняющиеся разногласия между Россией и НАТО по вопросам безопасности в Европе продолжают оказывать на российский фондовый рынок крайне негативное влияние.

Давление присутствует на рынке акций, на долговом рынке и на валютном рынке. Со стороны сырьевых рынков поддержки также ждать не приходится. По состоянию на 18:50 мск нефть марки Brent торгуется в нуле. На европейских биржах сегодня умеренно оптимистичные настроения, а рынок США закрыт в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.



В последние несколько минут перед завершением основной торговой сессии на российском рынке вышла новость, что США и страны Европы больше не рассматривают отключение России от системы SWIFT в качестве возможных санкций. «Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не доминируют западные страны, в среднесрочной перспективе», – пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. Однако вместо этого ЕС и США готовят экономические штрафы против крупнейших российских банков. На этом фоне рубль в моменте продемонстрировал рост по отношению к доллару и евро.



По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 1,0% до 3560,35 пункта, а Индекс РТС скорректировался на 0,7% до 1474,99 пункта.



Банк UBS представил свой прогноз по российской экономике на 2022 год, ожидает роста ВВП на 3% (г/г). Что касается инфляции, UBS прогнозирует рост цен в России в 2022 году на 6,6%.



Банк ВТБ отчитался за 2021 год по стандартам РСБУ. Чистый процентный доход банка увеличился на 23,8% (г/г) до 586,1 млрд руб., а чистая прибыль составила 242,6 млрд руб. против 0,5 млрд руб. годом ранее. Акции банка в ходе сегодняшних торгов потеряли 2,4%.



«Белуга Групп» сообщила о росте общей отгрузки продукции на 0,6% (г/г) до 15,7 млн декалитров по итогам 2021 года. При этом продажи собственной продукции уменьшились на 2,6% (г/г) до 13,1 млн декалитров, тогда как продажи партнерских импортных брендов увеличились на 20,7% (г/г) до 2,6 млн декалитров. По состоянию на конец года количество магазинов «ВинЛаб» составило 1000 точек, а объем продаж в 2021 году увеличился более чем в 3 раза относительно прошлого года. Объем продаж направления e-commerce вырос в 2,3 раза. Акции «Белуги» отреагировали ростом на 2,5%.



Оператор «Ростелеком» запросил частоты для тестирования 5G. Компания подала две заявки в ГКРЧ на выделение частот для тестирования 5G в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В заявках указаны частоты 3,3-3,4 ГГц и 3,8-4,1 ГГц для наземных объектов, а также 3,4-3,8 ГГц для подземных станций. Более того, стало известно, что Минцифры обсуждает возможность бесплатного предоставления операторам частот для 5G, об этом сообщает «Коммерсант». Обыкновенные акции «Ростелекома» по итогам торгов просели на 1,5%.



В лидерах роста на отечественном рынке из числа ликвидных бумаг сегодня оказались HeadHunter (+3,0%), Группа ЛСР (+2,1%), Etalon Group (+1,8%), Ozon (+1,6%), VK Company (+1,5%) и Yandex (+1,5%).



В числе аутсайдеров – «Ренессанс Страхование» (-7,2%), TCS Group Holdings (-6,6%), Fix Price (-6,5%), «НОВАТЭК» (-5,8%), «Московская биржа» (-5,1%), «Норильский никель» (-4,5%), МТС (-4,1%) и «Газпром» (-4,0%).



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С точки зрения технического анализа в ходе сегодняшней торговой сессии Индекс МосБиржи пробил локальный минимум от 14 декабря, но сумел закрыться выше на уровне 3560 пунктов. Индекс выглядит слабо и может продолжить коррекцию в отсутствие линий поддержки.