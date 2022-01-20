20 января 2022, 10:45

Январское падение сделало российские акции очень дешевыми

Индекс МосБиржи во вторник, 18 января, достигал минимумов февраля 2021 года. Внутри торговой сессии падение превышало 7%, что являлось максимальным внутридневным снижением с 13 марта 2020 года, когда обвал был вызван глобальной турбулентностью из-за пандемии (подробнее о причинах падения можно почитать здесь). Мы подготовили инфографику по итогам падения во вторник, позволяющую сравнительно оценить положение дел в преддверии отскока, который российский фондовый рынок реализовал в среду, 19 января.



По итогам минувшего вторника индекс МосБиржи с начала года демонстрировал падение на 12%. Это объективно наихудший результат среди сопоставимых рынков. Американский индекс широкого рынка S&P 500 просел в 2022 году на 4%, панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 — на 1,6%. Индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос с начала года на 0,8% на фоне позитивной динамики акций развивающихся стран. Диаграмма наглядно отражает негативное влияние напряженности в отношениях России и Запада и геополитическую премию, которую впитал российский фондовый рынок из-за риска новых суровых санкций.



Индекс МосБиржи торгуется с коэффициентом 6,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 4,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. К примеру, форвардный мультипликатор прогнозная цена/прибыль для индекса MSCI Emerging Markets составляет 12,6х, то есть в 2,6 раза выше. Для турецкого рынка форвардный P/E 5,5x, для S&P 500 — 21х, для Stoxx Europe 600 — 15,6х. Дисконт российского рынка относительно американского (по форвардному мультипликатору P/E) в середине декабря 2021 года достиг абсолютного максимума и во вторник оставался очень близко к рекордному уровню (форвардный P/E для S&P 500 был в 3,8 раза выше форвардного P/E индекса МосБиржи).



9 из 10 отраслевых индексов МосБиржи в минусе с начала года. Строительный сектор вырос на 6,2% в январе. В случае санкций ориентированные на внутренний рынок девелоперы смотрятся лучше конкурентов, при этом высокая инфляция в России подогревает спрос на недвижимость. Кстати, турецкий фондовый рынок (+6,6% с начала года) демонстрирует ралли по аналогичной причине. Турки пытаются защититься от инфляции при помощи акций.



В лидерах снижения на российском рынке IT-сектор (-16,2%), который преимущественно представлен американскими и глобальными расписками российских компаний. Эти бумаги также торгуются на западных площадках. Здесь среди негатива помимо удара со стороны санкций можно отметить тенденцию к снижению технологических компаний. В США рынки закладываются на более агрессивные темпы повышения ставок, растут доходности казначейских облигаций. Более высокие доходности негативно сказываются на приведенной стоимости будущих денежных потоков крупных технологических компаний США. В этом ключе российский IT-сектор страдает за компанию. Финансовый сектор просел на 15,3% с начала года на новостях о том, что Запад не планирует отключать Россию от системы SWIFT. В качестве альтернативы рассматриваются экономические санкции против крупнейших банков РФ.



Металлурги (-10%) подешевели также из-за потенциальной угрозы возможных рестрикций и рисков замедления экономики Китая. На потребительский сектор (-9,7%) давит инфляция и тенденция повышения ключевой ставки Банка России.



Соответственно, в лидерах снижения с начала года были расписки российских компаний на фоне продаж со стороны нерезидентов, а также акции Сбербанка. В лидерах роста ГК «ПИК» (девелопер), Эн+ Груп и префы «Транснефти», так как в целом санкции по смыслу призваны ограничить возможность долгосрочного развития России в попытке оставить ее именно сырьевым придатком. Поэтому мешать транспортировать нефть за рубеж пока никто не собирается. «ФосАгро» остается бенефициаром позитивной ситуации на мировом рынке удобрений, а «Сургутнефтегаз» поддерживает гигантская по размерам валютная «кубышка».

