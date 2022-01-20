Sabre SafePoint начал отслеживать ограничения на поездки по миру

20 января 2022, 11:45

Sabre Corporation расширяет функционал продукта SafePoint для управления тревел-рисками, который теперь позволяет отслеживать актуальные ограничения на путешествия по миру.

Решение фокусируется не на отдельных событиях, а предоставляет обширную информацию о распространении COVID-19 и его новых штаммов, а также о действующих в странах ограничениях на въезд, включая маски, сертификаты о вакцинации, документы о здоровье и требования о соблюдении карантина.

SafePoint отслеживает ситуацию в мире в почти реальном времени 24/7, собирая из сотен источников информацию о событиях и ограничениях, которые могут повлиять на организацию поездок и/или безопасность путешественников. Решение помогает туристическим агентствам и корпоративным клиентам принимать более взвешенные, обдуманные решения и повышать безопасность путешественников, своевременно предупреждая их о действующих ограничениях. Эту информацию можно использовать для принятия соответствующих мер на любом этапе поездки.

«Мы считаем, что решение, предназначенное для соблюдения интересов путешественников и оповещения о кризисных ситуациях, необходимо любому туристическому бизнесу, особенно в мире, где рекомендации для путешественников могут меняться столь стремительно, – отметил Сонвит Пандья (Saunvit Pandya), старший директор Sabre по управлению продуктами. – Мы рады работать с нашими клиентами и предоставлять им продукты для повышения качества обслуживания путешественников».

«Мгновенный доступ к актуальной информации об ограничениях на поездки имеет решающее значение для принятия правильных решений в текущих условиях. Sabre SafePoint предоставляет нам своевременную информацию, которая помогает лучше обслуживать наших клиентов. Это надежный источник информации от надежного партнера», – отметила Анна МакГёрк, операционный директор Norad Travel UK.

Хотя пандемия COVID-19 значительно повлияла на индустрию путешествий, в отрасли видны признаки восстановления. Sabre нацелен на поддержку безопасного возвращения к путешествиям, предоставляя клиентам высокотехнологичные решения, которые обеспечат соблюдение интересов и безопасность путешественников в текущей ситуации и в дальнейшем.