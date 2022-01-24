Самые популярные места праздничного отдыха - Киевстар

24 января 2022, 15:15

С помощью инструментов Big Data Киевстар проанализировал, какие города и регионы предпочитали жители Украины в праздничный период.

Компания определила самые привлекательные направления для внутренних путешествий и за границу.

В зимние праздники украинцы активно путешествовали по Украине. "Пиковые" активности туристических поездок пришлись на 31 декабря, а также на период 2-4 января 2022 года. Количество путешествующих абонентов Киевстар в эти даты выросло в несколько раз по сравнению с другими праздничными днями.

Самыми привлекательными направлениями для туристов-абонентов Киевстар стали зимние курорты на Западе Украины: Буковель – более 42 тыс. человек, Славское – 17 тыс., Драгобрат, Захар Беркут, Пилипец – по 6 тыс. каждый соответственно.

На горнолыжном курорте Буковель наибольшая туристическая активность абонентов Киевстар наблюдалась в период 1-3 января и 7-8 января 2022 года. При этом в канун рабочего понедельника 10 января количество гостей резко снизилось – почти вдвое по отношению к «пиковому» периоду. Другие горнолыжные курорты показали такую же тенденцию.

Кроме мест для активного отдыха абоненты Киевстар также выбирали поездки во Львов и Киев – эти города Украины были популярнее других. Однако празднование за границей также имело своих поклонников: во время новогодних и рождественских праздников в Польшу отправилось 9 тыс. человек, Египет принял около 6 тыс. туристов из Украины, Венгрия – более 5,2 тыс., а Молдова – почти 5 тыс. человек. Пользовались спросом туристов также Турция, Австрия, Германия, Чешская Республика, Франция, Румыния, Испания, ОАЭ и другие страны. При этом в роуминге на зимние праздники украинцы находились больше всего 31 декабря и 2 января.

«Big Data-аналитика имеет огромный потенциал для разных сфер, в частности – для туристического бизнеса и государственных организаций соответствующего направления. Она помогает буквально «увидеть» реальную картину туристических потоков и использовать эту информацию для развития городов и регионов – улучшать их привлекательность для туристов, менять инфраструктуру, делать нужные акценты в маркетинге и PR, планировать и организовывать мероприятия и т.д., – комментирует директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар Илья Польшаков. – Более того, опираясь на точные данные по туристическим потокам, легче планировать расходы для таких активностей и эффективнее использовать бюджет. Это преимущество, которым следует пользоваться».