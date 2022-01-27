В Китае свернули два грандиозных проекта по созданию заводов оперативной памяти

27 января 2022, 10:15

Китайский холдинг Tsinghua Unigroup — основатель национального производства флеш-памяти NAND и оперативной памяти DRAM — свернул строительство двух мегафабрик в Поднебесной, каждая из которых обещала обрабатывать до 200 тыс. 300-мм пластин в месяц.

Холдинг не смог финансово подкрепить свою деятельность и его проекты ждёт реструктуризация и, как видим, «оптимизация» вплоть до сворачивания важнейших из них.

Безусловной заслугой Tsinghua Unigroup стал запуск производства флеш-памяти 3D NAND на заводе Yangtze Memory Technologies (YMTC) в Ухане. Объём долгосрочных инвестиций в предприятие оценивается в $24 млрд. Завод начал строиться в 2016 году и уже спустя два года начал выдавать первую продукцию. Сегодня с конвейеров предприятия YMTC сходят 128-слойные 512-Гбит чипы памяти TLC, которые по ряду характеристик не имеют аналогов в мире. Этот завод, судя по всему, пока не вышел на полную мощность, но Tsinghua почти сразу заложила второй аналогичный по возможностям и объёму инвестиций завод под Нанкином и третий под Чэнду.



Более того, в 2019 году Tsinghua Unigroup объявила о планах создать национальное производство DRAM с намерением построить фабрику не менее грандиозную, чем для выпуска флеш-памяти. Завод решено было построить вблизи города Чунцин с тем же самым объёмом инвестиций в районе $24 млрд. Нетрудно подсчитать, что суммарный объём вложений в четыре завода приблизился $100 млрд, а возможно был бы и больше.



В какой-то момент инвесторы Tsinghua Unigroup перестали успевать отгружать деньги и компания начала просрочивать выплаты по заёмным средствам. Дело подошло к банкротству, хотя за его грань холдинг не ступил и, судя по всему, ему так просто не дадут уйти со сцены — слишком много перспективных проектов у Tsinghua на счету. Наконец, о чём постоянно говорят, один из учредителей Tsinghua Unigroup — Университет Цинхуа (Tsinghua), а это альма-матер Си Циньпина, не последнего в Китае человека.



Сообщается, что 17 января местный суд в Пекине дал добро на реализацию плана реструктуризации компании. Новыми инвесторами Tsinghua Unigroup стали фонды Beijing Jianguang Asset Management и Wise Road Capital. Вероятно, они выкупили до 49 % акций Tsinghua у бывшего инвестора, фонда Beijing Jiankun Investment. Следствием смены владельцев стало то, что строительство заводов в Чэнду и Чунцине свёрнуто. В принципе, строительство производства по выпуску DRAM могло и вовсе пока не начаться, хотя завод в Чэнду для выпуска NAND уже находился на этапе завершения возведения корпусов. Судьба обоих проектов остаётся неизвестной.

Проект по созданию национального производства оперативной памяти DRAM лишился также своего вдохновителя. Для руководства предприятием в своё время был принят на работу ветеран отрасли бывший генеральный директор Elpida Memory японец Юкио Сакамото (Yukio Sakamoto). Как сейчас стало известно, Сакамото покинул компанию Tsinghua Unigroup и вверенное ему производство во второй половине прошлого года. В частности, он провалил планы создания исследовательского подразделения из 100 специалистов в Японии. Это также могло стать одним из факторов, почему с производством DRAM в Китае не выгорело. Сюда же необходимо добавить санкционное давление и запрет на поставки промышленного оборудования в Китай. Ждём от Tsinghua Unigroup перегруппировки сил и средств. Вряд ли всё закончится здесь и сейчас.

(С) 3dnews