Укрпошта по картковим операціям перейшла позначку в 1 млрд грн за місяць

28 января 2022, 9:45

Обсяг еквайрингових операцій через POS-термінали Укрпошти перевищив позначку в мільярд: за грудень 2021 року було зафіксовано 1,6 млн операцій на загальну суму 1,11 млрд грн.

Приріст обсягу операцій за грудень 2021 року склав 73% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, а кількість операцій зросла на 59%.



«У відповідь на зростання попиту на безготівкові розрахунки Укрпошта планує в 2022 році розширювати мережу власних терміналів. Зараз у нашому розпорядженні 7,5 тис терміналів, а також планується встановлення додатково ще 2,5 тис. Цими терміналами будуть укомплектовані нові відділення, які Укрпошта відкриє в цьому році, а також сільські відділення, де раніше не було POS-терміналів», - прокоментував директор департаменту фінансового бізнесу Олег Кляпко.



В середньому клієнти Укрпошти здійснюють близько 50 тис карткових операцій на день – оплата карткою, поповнення платіжної картки або зняття готівки з картки через POS-термінали Укрпошти.

Зростання кількості карткових операцій обумовлене збільшенняv кількості власних POS-терміналів: в минулому році Укрпошта встановила 2,5 тис терміналів і таким чином стала шостою компанією-еквайєром за кількістю POS-терміналів. POS-терміналами обладнані усі комп’ютеризовані відділення Укрпошти – а це понад 4 тис відділень в містах та селах.



Крім розрахунків карткою, у поштовому відділенні можна поповнити платіжну картку VISA, Mastercard та Простір будь-якого банку України за нижчим, ніж в середньому у банках та платіжних терміналах самообслуговування тарифом. Комісія за послугу - 1,5% від суми поповнення та не менше 10 грн. Ще у поштових відділеннях із платіжними терміналами можна зняти готівку з картки без комісії – від 50 до 15 тис грн за одну операцію.