Киевстар готов помогать бизнесу и государству противостоять киберугрозам

На фоне увеличения количества кибератак, с которыми все чаще сталкиваются компании и госорганизации по всей Украине, Киевстар постоянно расширяет список решений, защищающих IT-инфраструктуры, ресурсы и сервисы клиентов от действий киберпреступников.
За год в Киевстар блокируется до 700 миллионов сетевых попыток-атак периметра, более 4-х миллионов атак на веб-сайты и веб-аппликации, а также более 250 DDoS-атак. Опираясь на собственный опыт и понимая важность обеспечения бесперебойности работы бизнеса, Киевстар формирует целую экосистему сервисов по киберзащите, которыми могут пользоваться и клиенты.
В частности, компания с апреля 2021 года предлагает сервис комплексной защиты AntiDDoS, который отслеживает и автоматически блокирует кибератаки, направленные на ограничение доступа к IT-системам или ресурсам компаний. В основе сервиса решение FortiDDoS от разработчика Fortinet, которое Киевстар использует для защиты собственных систем. AntiDDoS работает на интернет-сети Киевстар. После подключения система в течение 14-30 дней изучает структуру трафика, поступающего из интернета в подсети (ресурсы) компании, после чего в дальшем отслеживает все в автоматическом режиме и в случае обнаружения отклонений от легитимного трафика перенаправляет его на очистку. Только после этого он возвращается к клиенту.
Также Киевстар предлагает решение для комплексной защиты от киберугроз, в которое вошли инструменты, разработанные ведущими поставщиками решений в сфере информационной защиты – Fortinet и Barracuda. Их можно использовать как комплексом, так и отдельными сервисами, а также совмещать с уже установленными у клиентов решениями. Функционал инструментов для киберзащиты позволяет организовать:
- Защиту корпоративной почты (Email Security) от вредоносного программного обеспечения, фишинговых атак, спама и других киберугроз. Предотвращает потерю данных, шифрует и архивирует электронную почту.
- Защиту от разноуровневых атак, фильтрацию корпоративного трафика (Next Generation Firewall). Обнаруживаются и блокируются новые сложные угрозы, при этом не уменьшается производительность и пропускная способность сети.
- Защиту веб-приложений (Web Application Firewall (WAF)) от вредоносного трафика из интернета. Анализируется http-трафик между веб-приложением и сетью интернет, отфильтровываются обнаруженные угрозы.
- Защиту корпоративной сети (Network Access Control (NAC)) от неавторизованных пользователей и злоумышленников. Предоставляется сетевой доступ по профилю пользователя и выясняется, безопасно ли подключать к сети то или иное устройство.
- Работу систем защиты данных для анализа поведения пользователей (User and Entity Behavioral Analytics (UBA / UEBA)). Обнаруживается любое аномальное поведение в сети и нарушение правил, установленных компанией.
- Защиту конечных точек (Endpoint Security) ИТ-инфраструктуры компании (серверов, ПК, ноутбуков, смартфонов) от известных и неизвестных атак. Обнаруживаются, анализируются и блокируются различные угрозы — взлом устройства, заражение вирусом, спам других устройств и тому подобное.
При этом Киевстар понимает важность хранения и обновления данных, с которыми работают клиенты, элементов их инфраструктуры и сервисов. И советует использовать возможности облачных решений, которые помогают хранить, резервировать и обновлять данные из облачных ресурсов в случае аварии, кибератаки или другой кризисной ситуации. В частности, можно воспользоваться возможностями платформы Azure и резервным копированием данных Azure Backup, чтобы уберечь себя от потери важной информации. Настроить хранение и резервное копирование даже чувствительных данных возможно с помощью маскировки или деперсонализации, что особенно важно для банковских структур.
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