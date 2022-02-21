Укрпошта запустила перекази за номером телефону

21 февраля 2022, 9:45

Клієнтам Укрпошти, які користуються платіжними картками Visa, відтепер доступний сервіс переказу коштів за номером телефону. Ця послуга стала можливою після того, як Укрпошта долучилася до глобального сервісу Visa Alias.

Щоб здійснити переказ, клієнту більше не потрібно мати карткові реквізити одержувача – достатньо вказати його номер телефону. Перевага цього способу оплати, окрім простоти, в підвищеній безпеці, адже карткові реквізити одержувача не розголошуються.



Переказати кошти можна як у поштовому відділенні, так і на сайті Укрпошти https://ukrposhta.ukrcard.com.ua/ (потрібно обрати спосіб оплати за телефоном)

«Укрпошта запропонувала клієнтам новий платіжний метод – більш зручний та безпечний, ніж класичний переказ з картки на картку. В такий спосіб ми дбаємо про захист персональних даних клієнтів. Фінансові послуги – один із ключових напрямків для Укрпошти, який ми плануємо розширювати, щоб усі українці мали рівний доступ до фінансових сервісів», - прокоментував директор департаменту фінансового бізнесу Укрпошти Олег Кляпко .



Нагадаємо, що в середньому клієнти Укрпошти за день здійснюють понад 50 тис карткових операцій. Максимальна сума одного переказу по одній картці відправника - 14 999 грн, з урахуванням комісії.

Максимальна сума всіх переказів по одній картці відправника за добу - 65 000 грн.