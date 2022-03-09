Київстар розповідає чим небезпечна втрата телефона та як захистити свої дані

9 марта 2022, 16:05

Щодня фіксуються випадки викрадення телефонів та, відповідно, телефонних номерів. До чого це може призвести:



- Злочинці отримують інформацію про контакти та персональні дані абонента та використовують їх у свої шахрайських цілях;

- Із номера абонента може проводитись дезінформаційна кампанія щодо перебігу подій у країні.



Київстар закликає при втраті телефона відразу повідомити про це оператора та заблокувати картку. Проте, пам’ятайте, навіть заблокувавши картку, доступ до месенджерів за попереднім номером лишається відкритим, а отже загарбник може продовжувати спілкування від імені абонента.



Захистити свій номер на випадок викрадення телефону можна:

1. Встановивши індивідуальний ПІН-код на SIM-карту.

2. Захистивши телефон паролем, ПІН-кодом.



Важливо: перед встановленням паролю на SIM-карту потрібно знати код розблокування оператора за замовчуванням (зазвичай це комбінація 1111). Це важливо, адже якщо пароль ввести неправильно тричі, SIM-карта заблокується. Код оператора можна знайти на пакуванні зі стартового пакету. Якщо абонент не пам’ятає коду, варто зв’язатися з оператором, щоб отримати код за замовчуванням.

