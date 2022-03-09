9 марта 2022, 16:05

Київстар розповідає чим небезпечна втрата телефона та як захистити свої дані

Щодня фіксуються випадки викрадення телефонів та, відповідно, телефонних номерів. До чого це може призвести:

-         Злочинці отримують інформацію про контакти та персональні дані абонента та використовують їх у свої шахрайських цілях;
-         Із номера абонента може проводитись дезінформаційна кампанія щодо перебігу подій у країні.

Київстар закликає при втраті телефона відразу повідомити про це оператора та заблокувати картку. Проте, пам’ятайте, навіть заблокувавши картку, доступ до месенджерів за попереднім номером лишається відкритим, а отже загарбник може продовжувати спілкування від імені абонента.

Захистити свій номер на випадок викрадення телефону можна:

1. Встановивши індивідуальний ПІН-код на SIM-карту.
2. Захистивши телефон паролем, ПІН-кодом.

Важливо: перед встановленням паролю на SIM-карту потрібно знати код розблокування оператора за замовчуванням (зазвичай це комбінація 1111). Це важливо, адже якщо пароль ввести  неправильно тричі, SIM-карта заблокується.  Код оператора можна знайти на пакуванні зі стартового пакету. Якщо абонент не пам’ятає коду, варто зв’язатися з оператором, щоб отримати код за замовчуванням.


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