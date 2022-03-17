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17 марта 2022, 13:15
LEGO продает фигурки Зеленского и коктейлей "Молотова" (ФОТО)
Все вырученные средства будут переданы жертвам войны в Украине.
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