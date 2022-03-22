Проводная мышь ОКЛИК 147М V2

22 марта 2022, 14:15

Компьютерная мышь – на первый взгляд, сравнительно несложное устройство. Однако, и его важно выбирать правильно.



Разрешение сенсора, качество механики, форма и прочие характеристики играют очень важную роль. Мышь должна быть удобной, устойчивой к износу и соответствовать конкретным поставленным задачам.

Для Вашего рабочего места бренд ОКЛИК предлагает модель 147М V2. Гаджет проводной, что обеспечивает дополнительную надежность соединения. Особенностью устройства является высокое разрешение оптического сенсора. Настройка производится на 1000/1600/2000 dpi, что дает возможность пользователю адаптировать устройство для максимально продуктивной работы. При подключении к компьютеру производится автоматическая конфигурация, никаких дополнительных драйверов не требуется.Конструкция девайса абсолютно универсальна. Продольная симметрия позволяет использовать мышь как левой, так и правой рукой. Предусмотрены 4 кнопки: правая, левая, колесико и регулятор разрешения сенсора. Ресурс нажатий у них достаточно большой – до 3.000.000. Длина кабеля – 2 метра, подключение происходит через стандартный разъем USB. Устройство компактное, масса совсем незначительная - всего лишь 73 грамма.Простой утилитарный дизайн, корпус выполнен из черного матового пластика.В комплекте при покупке Вы получите, помимо самой мыши, подробное руководство пользователя, в котором найдете ответы на все интересующие вопросы касаемо применения девайса.Заводская гарантия дается на 1 год.Коротко, 147М V2 – это простое и практичное устройство. В особенности, свой потенциал оно раскрывает как помощник для работы в офисе или за домашним ПК.