28 марта 2022, 10:45

Будни осажденного Мариуполя

Из шести корпусов более или менее целым остался только один. Как работает городская больница №1 в блокадном Мариуполе



Истрия Мариупольской городской больницы №1 началась в 1897 году. За более чем 120 лет лечебное учреждение из небольшой амбулатории превратилось в одну из ведущих больниц Мариуполя и региона. 130 врачей, обслуживавших 70 тысяч пациентов в год. Сложные операции, высококлассные профессионалы и тысячи спасенных жизней. Такова была больница №1 до войны.



В первые дни блокады Мариуполя скорые привозили в больницу 10-15 раненых. Но буквально через несколько дней, из-за постоянно усиливавшихся обстрелов российских оккупантов, число раненых начало расти страшными темпами. Дошло до того, что скорые не успевали доставлять всех, кому нужна была помощь. А еще через несколько дней не осталось и скорых, большая часть машин была уничтожена, а оставшиеся не могли проехать во многие места через полностью разрушенные дороги.



Раненых мариупольцев начали приносить на носилках родные или соседи. За сутки в больницу поступало около 100 и более человек. И каждому нужно помочь, где-нибудь перевязать рану, оставленную осколком снаряда, кому-то провести срочную операцию или остановить сильное кровотечение. Все отделения больницы перешли в режим экстренной помощи. Каждый врач, каждая медсестра работают на грани своих возможностей. И это в то время как снаружи продолжается обстрел. Из шести корпусов больницы сейчас уцелел только один.



Медицинский персонал работает в подвалах больницы. Мариупольцы лечат в подвальных помещениях, где единственным источником света остаются свечи. Топливо пытались максимально экономить, поэтому дизельные генераторы включали только для сложных операций и гемодиализа. Пока нет возможности предоставлять необходимую медицинскую процедуру по очистке крови при почечной недостаточности.



Но в подвалах больницы не только медицинский персонал и пациенты. Жители близлежащих домов также нашли убежище в больнице. Всего в разные периоды Горбольница №1 укрывала от 600 до 700 человек. Еду для людей, пока это было возможно, готовить на кострах на территории больничного городка.



Но, несмотря на крайне тяжелую ситуацию, врачи продолжают героически выполнять свою миссию – спасать жизнь.



«Я верю, что Украина победит и мы вернем мир в наш Мариуполь. Мы все вместе начнем восстанавливать наш родной город и нашу больницу. И мы все восстановим», - говорит с надеждой в голосе Лариса, врач городской больницы №1.

