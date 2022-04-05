Взять Харьков — нерешаемая задача

«Планы у них такие есть, но я очень сильно сомневаюсь, что они смогут их реализовать. Планы не означают их реализацию», - Арестович.
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