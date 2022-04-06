6 советов выбора входных дверей от экспертов

6 апреля 2022, 9:12

Входные двери устанавливаются надолго, в последствии обшиваются откосы. Поэтому правильный выбор и понимание ключевых точек важны для длительного периода комфортной эксплуатации.

Совет 1. Замки - это не только взломостойкость, но и регулярность работы ригелей, без заедения и прочих дополнительных манипуляций. Когда просто пришел и открыл. И так на лет 10 хотя бы.

Экономить можно, если двери ну прямо редко открываются, например кладовка, сарай, туда действительно ставят эконом двери/технические. В остальных случаях, лучше попроще внешний вид, но надежнее замки. Поэтому не стоит покупать двери ниже 9000 грн. В них заложены минимальные характеристики, но они способны перекрыть основные потребности. Ценой ниже - нет.

Совет 2. Уличные двери не устанавливайте до того, пока не будет козырька. Даже для самого дорого покрытия дверей солнце,снег и другие погодные условия будут сущестенным испытанием. Также затекания воды от дождя в замки, приведут к быстрой коррозии.

Совет 3. Заказывайте доставку дверей сразу с монтажем. Так избежите вопросов хранения дверей до монтажа, ведь учитывая их вес и габариты, найти на долго место хранения не очень удобно.

Совет 4. Накладку на порожек лучше заказывать с нержавейки, особенно если двери на улицу.

Совет 5. Старайтесь не выделятся. Если на одной лестничной клетке несколько квартир, и одна ваша, например, "тяжелая" классика с золотой патиной, это может привлечь лишнее внимание для воров. И испортить общий стиль дома. Последнее время принято заказывать чуть ли не одинаковые двери, по крайней мере в одном стиле.

Совет 6. Если планируете делать монтаж самостоятельно, не делайте его до того, либо в день, когда вам обещают привезти купленные двери. Ибо всегда может быть форс мажор либо сбой с доставкой. А без входных дверей ночевать не сможете, придется ставить обратно ;) старую. Чего бы, конечно, не хотелось бы.

Еще существует очень много нюансов, с которыми мы можем поделятся с практики, но все это уже в другой статье. Ведь порционно легко воспринимается и откладывается.

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