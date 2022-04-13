Київстар сповіщатиме про появу в мережі абонента, з яким втрачено зв'язок

13 апреля 2022, 14:45

У військовий час багато ситуацій можуть призвести до втрати зв'язку. Щоб абоненти могли дізнатись, що їхні рідні чи друзі з’явились в зоні доступу мобільного оператора, Київстар впровадив сервіс SMS-сповіщення "Знову в мережі".

Щоб отримати сповіщення про появу абонента в мережі, потрібно надіслати на його номер SMS-повідомлення зі спецкодом *D# та будь-яким текстовим повідомленням. Сервіс має пролонговану дію: заявка лишається активною впродовж 5 днів. Якщо за цей час абонент не виходить на зв'язок, оператор проінформує про це та запропонує повторно надіслати запит. Абоненти Київстар можуть таким чином отримати сповіщення про появу в мережі абонентів всіх українських операторів.



"Знеструмлення населених пунктів, пошкоджене телеком обладнання, розряджений або втрачений телефон – з цих та інших причин абоненти можуть опинитися поза мережею. Але рано чи пізно такі проблеми усуваються. Наші співробітники технічної дирекції – справжні герої, які залишаються на місцях заради підтримання зв'язку для наших українців. Наприклад, в одному з окупованих міст ми були останнім оператором, який міг фізично надавати зв'язок. І співробітник Київстар щодня вмикав електрогенератор, щоб абоненти мали можливість надіслати про себе звістку рідним, – говорить Тетяна Лукинюк, директорка з розвитку бізнесу на масовому ринку Київстар. – Коли людина з’являється в мережі, знаходить можливість ввімкнути телефон, про це обов’язково має дізнатись той, кому ця людина дорога. В цьому і є суть сервісу "Знову в мережі".



Київстар наголошує: якщо абонент впродовж кількох днів не виходить на зв'язок, потрібно подати заяву до Національної поліції України. Довідку можна отримати за телефоном 102. Поліція володіє необхідними інструментами для найбільш ефективного пошуку людей.



Існують також застосунки, які за попередньою згодою абонента дозволяють бачити через геолокацію його місцезнаходження. Серед таких сервісів – "Мобільна безпека". Крім того застосунок також дозволяє, у разі втрати гаджета, віддалено видаляти з нього інформацію. Для нових користувачів перші три місяці користування в межах пакету "Захист" – безкоштовні". Ще один застосунок, що дозволяє бачити місцезнаходження рідних – STARFind. Він працює навіть із вимкненим GPS та доступний лише для абонентів Київстар.