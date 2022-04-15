lifecell продовжує нараховувати безкоштовні 5 ГБ українцям-роумерам у 30 країнах

Другий місяць поспіль європейські партнери допомагають всім українським мобільним операторам. Завдяки цій підтримці lifecell зміг нарахувати абонентам-роумерам по 5 ГБ мобільного інтернету, які будуть діяти в 30 європейських країнах.
lifecell допомагає лишатися на зв’язку українцям, які виїхали за кордон через війну. З 2 квітня 2022 року абонентам-роумерам буде нараховуватись 5 ГБ мобільного інтернету без додаткової плати.
Завдяки згуртованій підтримці європейських мобільних операторів, lifecell має можливість надавати бонусні гігабайти в 30 країнах. Наразі це Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Македонія, Чорногорія, Сербія, Словенія, Іспанія, Швеція, Нідерланди, Туреччина, Фінляндія, Данія, Норвегія.
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