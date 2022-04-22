Samsung предлагает бесплатный ремонт с доставкой

22 апреля 2022, 11:15

Samsung Electronics предлагает бесплатный ремонт с доставкой для клиентов в охваченной войной Украине.

Как сообщает The Korea Herald, украинское подразделение компании заявило, что корейский технологический гигант будет забирать мобильные устройства для ремонта у клиентов, проживающих в районах, где его сервисные центры не могут работать, а затем доставлять устройства на дом.Все мобильные устройства Samsung, включая смартфоны, планшеты и смарт-часы, подлежат самовывозу, при этом все расходы покрываются компанией.Для решения логистических задач в рамках этого проекта, компания объединилась с «Новой почтой».