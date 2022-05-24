Укрпошта, МЗС та студія FFFACE.ME оживили марку з кораблем

Відтепер кожен охочий зможе подивитися, як тоне флагман чорноморського флоту вмф росії ракетний крейсер «москва».
Все, що для цього потрібно, — навести Instagram фільтр на зображення марки з кораблем. Це може бути реальна марка або будь-який мерч, навіть зображення на вашому комп’ютері. Маску доповненої реальності розробила студія FFFACE.ME, а скористатися нею можна на офіційній сторінці Укрпошти @ukrposhta
Відео: https://www.instagram.com/tv/Cd0kj_wqurz/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Маска має два режими – для основної та селфі камери. Тому кожен користувач зможе приміряти військовий шолом і відчути себе тим самим військовим на березі моря, який жестом вказує напрямок руху ворожого корабля. А також, перемкнувши ефект, дивитися, як тоне російський корабель, підбитий українськими героями.
Маска буде доступна двома мовами — українською та англійською. Українською її можна на офіційній сторінці Укрпошти в Instagram. Для цього потрібно зайти в сторіз та зберегти ефект за посиланням (https://www.instagram.com/ar/765620088154567/ ). Англійською маска незабаром буде доступна на офіційній сторінці України в Instagram.
Нагадаємо, 12 квітня Укрпошта випустила першу марку в умовах воєнного стану «Русскій воєнний корабль, іді …!». Ажіотажу марка набула наступного дня, коли українськими військовими було знищено ракетний крейсер «москва» — саме той, що атакував о. Зміїний та був зображений на марці.
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