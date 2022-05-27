Електросамокати Bolt з’явилися у Вінниці та Чернівцях

У травні 2022 року компанія Bolt запустила прокат електросамокатів через мобільний додаток у двох нових українських містах — Чернівцях і Вінниці.
Компанія Bolt — надійний партнер українських міст, який інтегрує свої послуги в міський простір, роблячи його комфортнішим, екологічнішим і доступнішим. Bolt не лишається осторонь і робить прокат електросамокатів доступним для якнайширшого кола користувачів.
«Електросамокати — сучасний транспорт, який уже полюбився багатьом українцям через зручність, доступність і екологічність. Однак не всі можуть дозволити собі придбати електросамокат, саме тому нині дуже актуальний прокат через додаток Bolt. Наша послуга корисна і для містян, і для міста: ми допомагаємо людям бути мобільними, розвантажуємо вулиці та зменшуємо кількість шкідливих викидів у повітря», — зазначає керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.
На пересування електросамокатом діє обмеження швидкості до 20 км / год. Перед першою поїздкою користувач має обов’язково пройти інструктаж із безпечної експлуатації самоката. Встановивши режим новачка, можна самостійно обмежити швидкість пересування до 15 км / год. У додатку Bolt також позначено міські зони, де заборонено їздити електросамокатом.
Прокат електросамокатів Bolt буде доступний за зниженими тарифами: від 5 грн за розблокування та 1,5 грн за кожну хвилину користування транспортним засобом.
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