Майже 92% базових станцій lifecell працює по всій Україні

Мобільний оператор lifecell продовжує працювати над відновленням зв’язку в зонах бойових дій та розширенням покриття в західній частині України.
Наразі 91,7% обладнання мережі lifecell працює по всій Україні. Основні проблеми, з якими після початку повномасштабної війни стикається оператор – це відсутність електропостачання, зруйнована інфраструктура, неможливість оперувати мережею в окупованих регіонах й дістатися в зону бойових дій, щоб полагодити обладнання. Попри всі перешкоди команда оператора робить все можливе, щоб абоненти lifecell по всій країні під час війни могли залишатися на зв’язку зі своїми рідними та близькими.
Після звільнення Київської області команда мобільної мережі lifecell відновила покриття на 98% як порівняти з покриттям до повномасштабного вторгнення в Україну. Частина з населених пунктів отримала зв'язок завдяки використанню сучасних телекомунікаційних рішень: Starlink та Vega Comarcom. В Чернігівській області робота мережі відновлена на 99% як порівняти з довоєнним періодом 2022 року. У деокупованій Сумській області працює 100% обладнання, що забезпечує зв'язок оператора.
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