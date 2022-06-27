Пилоты Teltonika Racing протестировали FMT100 в рамках Ралли Польши

27 июня 2022, 16:21

Пилот команды Teltonika Racing Вайдотас Жала (Vaidotas Zala) завершил свое выступление на ралли Польша. Мероприятие состоялось 10-12 июня, и является частью чемпионата Европы по ралли.

Неделя перед гонкой была посвящена тренировкам с недавно присоединившимся штурманом Илкой Минор (Ilka Minor). Команда протестировала оборудование для отслеживания и свой новый гоночный автомобиль Skoda Fabia Rally2 EVO.

Автомобиль был оснащен небольшим, интеллектуальным и водонепроницаемым GPS-трекером Teltonika FMT100. Это устройство, оснащенное акселерометром и гироскопом, предназначено для наблюдения за автомобилем на трассе и предоставляет подробные данные о нагрузке и перегрузке. Между тем, датчик Teltonika EYE Sensor в кабине передал данные о температуре и влажности на трекер через Bluetooth с низким энергопотреблением.

«Эти умные устройства помогают моей команде в режиме реального времени видеть точное местоположение машины на трассе, условия вождения, скорость движения, температуру в кабине. Имея это оборудование производства Teltonika Telematics, мы можем быстро анализировать данные и принимать решения о том, что мы можем улучшить, чтобы увеличить скорость движения. Эти литовские трекеры, которые можно применять во многих областях, нам очень пригодятся. Они помогают нам лучше понять нашу гоночную трассу, чтобы улучшить результаты», — Вайдотас Жала поделился своим опытом использования встроенных устройств GPS-слежения от Teltonika Telematics.