У червні Укрпошта виплатила 10,9 млн грн пасажирам евакуаційних потягів зі Сходу

5 июля 2022, 10:15

Укрпошта в червні виплатила 10,9 млн грн для 4,7 тис пасажирів евакуаційних потягів з Запоріжжя та Покровська.

Виплати проводяться у приміщеннях центральних залізничних вокзалів Дніпра та Львову, де за сприяння Укрзалізниці Укрпошта облаштувала тимчасові міні-відділення.



40% виплат виплачуються пасажирам в Дніпрі. Це проміжна станція руху потягів з Покровська, і частина українців, що евакуюються з гарячих точок, виходять саме на цій станції.



Загалом із початку старту проєкту в червні Укрпошта виплатила 18 909 000 грн такої допомоги для 8174 громадян України. Щодня в міні-відділеннях Укрпошти на вокзалах працівники поштового оператора обслуговують пасажирів трьох потягів., це близько 450 осіб, яким потрібно забезпечити оперативну видачу державної фінансової допомоги.



Нагадаємо, виплата коштів пасажирам евакуаційних потягів, - це спільний проєкт Офісу Президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, Укрпошти та Укрзалізниці. Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам Укрпошти, які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста-призначення організовують все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти.