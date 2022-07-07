НазустрічПеремозі: Київстар підтримує абонентів за кордоном

7 июля 2022, 12:45

Національний телеком оператор Київстар допомагає клієнтам, суспільству та державі під час війни і реалізує для цього як самостійні ініціативи, так і партнерські проєкти.

Один із напрямків – підтримка українців, які змушені були залишити свої домівки та навіть країну.



Розуміючи, що багато наших абонентів втратили домівки та можливість заробляти, Київстар підтримав ініціативу Jooble: HelpUkrainians. Вона полягає в допомозі українцям із пошуком роботи в країнах, які тимчасово їх прихистили.



Ще на початку повномасштабної війни команда Jooble створила платформу з пошуку роботи для тимчасових переселенців. Нині тут можуть знайти вакансії, а також отримати відповіді на актуальні питання щодо працевлаштування українці, що перебувають в 19 країнах Європи. Це не тільки можливість знайти джерело заробітку, але й захист від шахраїв та джерело корисної інформації, посилання на актуальні сторінки, зібрані на одному ресурсі: https://jooble.link/1C2C



Нагадаємо також, що для українців за кордоном національний телеком-оператор розробив послугу "Роумінг як вдома". Нині абоненти Київстар можуть спілкуватись за своїми "домашніми", українськими тарифами у 30 країнах світу. Це дозволяє зменшити витрати на зв'язок, адже українські тарифи в порівнянні з європейськими, значно дешевші. Майже 2 млн абонентів Київстар, які вимушені були виїхати за кордон через війну, зможуть підтримувати зв'язок з Україною, своїми рідними та друзями. Сплативши лише вартість свого "українського" тарифного плану, абоненти отримують всі основні послуги мобільного зв’язку на вигідних умовах.



Вважливо, щоб кожен українець та українка, не зважаючи від місця перебування, були захищені та мали все необхідне для життя, підтримки фізичного і ментального здоров’я. Адже після перемоги та повернення додому нас чекає велика робота – відбудувати те, що безжально знищує ворог.