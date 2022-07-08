Як змінилися очікування ІТ-спеціалістів від компаній під час війни

8 июля 2022, 11:45

Щороку технологічні компанії працюють над удосконаленням бенефітів – додаткових переваг для фахівців, як-то страхування або віддалена робота.

За даними дослідження Harvard Business Review, 88% спеціалістів готові поступитися зарплатними очікуваннями, якщо компанія надає медичне страхування. Також у нових реаліях спеціалістам дедалі більше важлива позиція компанії щодо війни та її конкретна допомога бізнесу України.

Згідно з даними Forbes, до найпопулярніших бенефітів відносять медичне страхування, оплачувану відпустку, страхування життя, стоматологічну страховку, страхування зору, послуги психічного здоров’я/емоційного добробуту. Цю динаміку підтверджують внутрішні дані міжнародної IT-компанії GlobalLogic. Так, у 2022 році, понад 36% фахівців GlobalLogic обрали для себе медичне страхування від страхової компанії-партнера, ще понад 42% – Wellbeing Deposit, який можна витратити на спортивні заняття, відвідування психолога тощо. Для спеціалістів, які виїхали, компанія GlobalLogic додала до Wellbeing Deposit можливість придбання медичного страхування за межами України.

Війна в Україні вплинула на очікування кандидатів від своїх замовників. Наразі інженери також хочуть бачити залученість компанії до допомоги українцям, відсутність зв’язків із Росією та чітку позицію щодо війни в Україні.

“Після повномасштабного вторгнення росії на територію України в топ очікувань IT-спеціалістів увійшла ще й чітка позиція компанії щодо війни та відсутність співпраці з країнами-агресорами, – зазначає Андрій Яворський, старший віце-президент зі стратегії та технологій, GlobalLogic. – Під час інтерв’ю рекрутери компанії чують від кандидатів питання, чи не має вона справ з росією. Ми щоразу наголошуємо, що GlobalLogic ніколи не була присутньою в росії. Бачимо, що це питання стало принциповим для українських інженерів та повністю розділяємо їх позицію.”

Також спеціалісти все частіше віддають перевагу можливості віддаленої роботи з гнучким графіком – за даними Harvard Business Review, понад 80% працівників хочуть мати можливість працювати з дому. Серед українських спеціалістів GlobalLogic більше 86% виконують задачі дистанційно.