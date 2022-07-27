Пенсіонери можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти

В рамках проекту єДопомога пенсіонери, а також українці, які перебувають на окупованих, деокупованих або територіях, де проходять активні бойові дії, а також вразливі категорії, до яких входять внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, батько чи мати, що самотужки виховують малолітню дитину, можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій в рамках проекту єДопомога.
Для цього потрібно зареєструватися на платформі єДопомога https://aid.edopomoga.gov.ua/. Причому наявність банківського рахунку не обов’язкова: при заповненні заяви на сайті потрібно просто вказати про відсутність IBAN і за умови прийняття рішення міжнародною організацією пенсіонери отримають свої грошові кошти у відділеннях Укрпошти.
Проєкт єДопомога реалізовано Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні, відповідно до завдань меморандумів Міністерства соціальної політики України з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України, ЮНІСЕФ, Всесвітньої продовольчої програми ООН та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
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