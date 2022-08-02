Київстар пропонує заощадити з тарифом Твій Старт

2 августа 2022, 10:15

Національний мобільний оператор Київстар з початку війни дбає щоб абоненти не тільки залишались на зв’язку, а й мали можливість заощаджувати кошти.

Тому у популярному тарифі передплати Твій СТАРТ починає діяти опція Без Гігабайтів, завдяки якій можна відключити інтернет в пакеті.

Після цього вартість тарифу зменшиться зі 135 грн до 100 грн/4 тижні, і в абонентів залишаться всі інші пуслуги:

- безлім для дзвінків у мережі Київстар;

-100 хвилин для дзвінків на інші мобільні мережі в Україні та на деякі закордонні напрямки: у Польщі, Італії, Німеччині, Чехії та в інших країнах;

-100 Мб мобільного інтернету у вигляді бонусу, на випадок оновлення програм у смартфоні.

Твій СТАРТ з опцією Без Гігагабійтів також підтримує послугу Роумінг як вдома, а отже вхідними та вихідними дзвінками у роумінгу можна користуватися тільки оплативши вартість тарифу.

Без Гігабайтів - чудово підійде клієнтам, хто не використовує мобільний інтернет на смартфоні, або користується кнопковим телефоном. Підключити цю опцію можуть абоненти, які вже мають тариф Твій СТАРТ та ті, хто тільки планує його підключити. Для цього треба зателефонувати на номер 477 або ввести код *928*1#.

Разом з цим, Київстар продовжує розширювати лінійку тарифних планів передплати та контракту, щоб абоненти могли обрати найбільш відповідний за наповненням послуг варіант. Нещодавно запустили патріотичний тариф LOVE UA з Суперсилою «Допомога ЗСУ» та пакет тільки для мобільного інтернету СуперГіг.