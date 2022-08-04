Київстар за півроку сплатив 5,7 млрд грн податків та інвестував понад 1,6 млрд

4 августа 2022, 9:45

Національний телеком-оператор у 2 кв 2022 продовжував інвестувати у розвиток нових технологій та будівництво мобільних мереж, а також допомагав країні долати складнощі воєнного часу.

Зокрема, з лютого 2022 року телеком оператор перерахував понад 49 млн грн допомоги на гуманітарні потреби військових, лікарень, людей похилого віку та постраждалих від війни. Також компанія виділила 300 млн грн для підтримки кібербезпеки і відновлення цифрової інфраструктури країни у рамках державної платформи United24, що реалізується під патронатом Президента України.



Київстар приділяє увагу допомозі і захисту населення від загроз війни. Для цього компанія обладнала безкоштовним інтернетом понад 1260 укриттів у різних містах України, а також забезпечила інтернетом 360 модульних будинків для переселенців. У рамках співпраці з Державною Службою з надзвичайних ситуацій Київстар розіслав населенню 349 мільйонів SMS-повідомлень з життєво важливою інформацією.

Київстар підтримує абонентів, допомагаючи їм залишатись на зв`язку з рідними і близькими. За 6 місяців 2022 року абоненти отримали від телеком оператора бонусів і безкоштовних послуг на суму 563 млн грн. У 30 країнах світу абоненти Київстар можуть користуватись послугами роумінгу за своїми «домашніми» тарифами.

Щодня спеціалісти компанії забезпечують стабільну роботу телеком мережі. Завдяки їх роботі 90% обладнання мережі працює у звичному режимі, надаючи абонентам можливість користуватись голосовим зв`язком та інтернетом. З лютого 2022 року спеціалісти компанії здійснили понад 4 тисячі відновлювальних робіт на базових станціях, замінили понад 30 кілометрів волоконно-оптичних ліній. Крім цього компанія продовжує будувати нові базові станції де це необхідно. Так, у першому півріччі 2022 збудовано 230 нових базових станцій і модернізовано до стандарту 4G понад 3000 діючих базових станцій. Для забезпечення якісних послуг зв`язку і розвитку мережі Київстар інвестував у першому півріччі 2022 року 1,692 млрд грн.

Компанія продовжує розвиток цифрових послуг. Зокрема, кількість абонентів, які користуються послугою «Київстар ТВ» збільшилась у порівнянні з 2 кв минулого року майже на 84,9%. А кількість абонентів, які користуються швидкісним мобільним інтернетом 4G зросла на 11,9%. Також збільшились обсяги споживання мобільного інтернету на абонента в середньому – з 6,2 ГБ у 2 кв 2021 до 7,9 ГБ у 2 кв 2022.

Завдяки стабільній операційній діяльності, Київстар залишається одним з найбільших платників податків до державного бюджету України. За півроку компанія перерахувала до держбюджету податків і зборів на суму понад 5,7 млрд грн.