Школа Vodafone Big Data Lab завершила курс підготовки аналітиків великих даних

30 августа 2022, 12:15

Навчальний процес поточного курсу вдалося відновити через три місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Минулого тижня частина групи успішно захистила великий фінальний проект. Завдання, які надав для проекту data science підрозділ Vodafone Україна, базувались на реальних бізнесових задачах, тож фінальний проект можна повноцінно використовувати у портфоліо студентів.



Заснована Vodafone школа Big Data Lab – це комплексний інтенсивний курс з підготовки data science спеціалістів тривалістю 6 місяців. За час навчання студенти отримали повний набір знань і навичок, достатніх для старту кар’єри в data science: фундаментальні математичні знання, експертизу роботи з даними в різних галузях і практику з реальними великими даними Vodafone. Для курсу використовувались знеособлені дані.



Тепер випускники школи можуть як продовжити поглиблювати знання в обраному напрямку, так і розпочати кар’єру в data science на позиціях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst тощо.



Як і в попередніх випусках, студенти працевлаштовувались за фахом ще під час навчання. Загалом більше 80% студентів, які захистили фінальний проект, вже працюють з data science.



До створення курсу долучились найкращі фахівці України та світу, які розробили комплексну програму навчання з data science. Програма дозволяє у стислі терміни оволодіти теоретичними знаннями з доменною експертизою і на практиці навчитись працювати з великими даними.



Навчання проводилось онлайн з дотриманням правил безпеки під час повітряної тривоги. Студенти мали можливість спілкуватись з менторами в режимі реального часу, а також переглядати записи лекцій.



Vodafone Big Data Lab незабаром відкриває новий набір на курс.