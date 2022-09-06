lifecell запустив голосові дзвінки VoWiFi

6 сентября 2022, 11:45

lifecell першим серед мобільних операторів запустив сучасну технологію дзвінків Voice over Wi-Fi у тестовому режимі.

Вона дозволяє абонентам здійснювати голосові дзвінки на базі Wi-Fi-мережі. Наразі дві сучасні технології передачі голосових дзвінків VoLTE та VoWiFi будуть доступні в Україні для абонентів lifecell, чиї мобільні пристрої їх підтримують.



lifecell першим серед мобільних операторів України запустив в тестовому режимі VoWiFi — сучасну технологію зв’язку, яка дозволяє здійснювати голосовий зв'язок через Wi-Fi-мережу.



Наразі такі дзвінки доступні абонентам, які мають сучасні моделі смартфонів Samsung та Xiaomi. Невдовзі перелік смартфонів буде збільшуватися. Перевірити, чи підтримує смартфон технологію дзвінків VoWiFi, можна на сайті. Такі дзвінки тарифікуються як звичайні голосові виклики.



«Сучасна технологія VoWiFi дозволяє телефонувати з місць, де є Wi-Fi, але обмежений мобільний зв’язок — наприклад, з укриттів, підвальних приміщень та цокольних поверхів. Точка доступу Wi-Fi працює як базова станція оператора. Це суттєва перевага під час війни, адже така опція дозволяє абонентам залишатися на зв’язку з близькими та рідними», — зазначив Олександр Мельниченко, керівник проєктів та програм департаменту маркетингу lifecell.



Для того, щоб дзвонити через Wi-Fi, смартфон абонента має підтримувати VoWiFi Calling. Необхідні також такі умови:

наявність картки USIM;

перебування в зоні покриття Wi-Fi;

активація функції Wi-Fi Calling на смартфоні.