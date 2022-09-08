Google запускає в Україні Market Finder

8 сентября 2022, 12:15

Останні місяці ми бачимо, як українці реагують на неймовірні обставини і демонструють не лише бажання вижити, а й вистояти й досягти успіху.

Сьогодні для українських компаній як ніколи важливо знаходити нові можливості і шляхи для просування свого бізнесу, зокрема через вихід на нові ринки та пошук клієнтів і партнерів в інших країнах.



Власники малого та середнього бізнесу добре знають, як працювати з локальними клієнтами, але менш обізнані щодо пошуку нових ринків і всього, що з цим пов’язано: культура, тенденції купівлі, законність експорту та варіанти оплати за їхній продукт в інших країнах.



Щоб допомогти українському онлайн-бізнесу в ці непрості часи, ми запускаємо в Україні Market Finder – безкоштовний сервіс, який допомагає компаніям виходити на нові ринки, шукати нових клієнтів та партнерів, збільшувати експортні продажі онлайн тощо. Він також пропонує безкоштовно посібники, відео та поради, що максимально полегшує для компаній перші кроки на експортному ринку.



Market Finder буде корисним не тільки компаніям, які тільки думають про вихід на нові ринки і не знають, з чого почати, а й для експортерів з досвідом, які шукають нові шляхи для розвитку свого бізнесу.



Безкоштовний сервіс Google Market Finder надає легкий доступ до статистичних даних, інструментів і ресурсів, щоб розпочати розвиток свого бізнесу на міжнародному рівні.



Хочете продавати свої товари на закордонних ринках, але не знаєте, з чого почати? Пропонуємо перевірити готовність вашого бізнесу до експорту та отримати персоналізований звіт за допомогою інтерактивного сервісу My Export Score.



Уже експортуєте, але хочете визначити нові потенційні ринки? У Market Finder ви можете ознайомитись з показниками, які охоплюють 40 різних напрямків – від логістики й купівельної поведінки до повного економічного профілю країни – і які допоможуть вам знайти нові можливості.



Крок 1. Знайдіть найкращі ринки для свого бізнесу



Спочатку варто визначити пріоритетність країн, де ваші продукти чи послуги будуть найбільш привабливими. За допомогою інтерактивного сервісу Market Finder можна створити список нових перспективних цільових ринків для бренду, а також визначити попит на товари або послуги на основі щомісячних пошукових запитів місцевого населення, популярних тенденцій ринку, реального доходу на душу населення, користувачів Інтернету й рекомендованої ставки Google Ads. Market Finder аналізує використання споживачами Інтернету, демографічні дані та наявний дохід, надаючи чіткі показники та цінну інформацію про потенціал зростання ринку.



Крок 2. Підготуйте ваш бізнес до глобального ринку



Якщо ви задоволені переліком запропонованих країн, Market Finder допоможе вам спланувати операції, зокрема щодо локалізації, налаштування платежів, обслуговування клієнтів, а також податкових, юридичних і логістичних операцій та підбору працівників. Наприклад, інструменти локалізації, посібники та поради продемонструють, як ефективно спілкуватися на новому ринку, а логістичні ресурси описують правила міжнародної доставки та транспортування для обраного вами ринку.



Крок 3. Прорекламуйте ваш бізнес потенційним клієнтам



Щоб користувачі, які шукають ваш бізнес, могли легше його знайти, Market Finder допоможе вам розробити стратегію міжнародного маркетингу і надасть навчальні ресурси з цифрового маркетингу. Наприклад, за допомогою низки доступних прикладів, посібників і відео Market Finder показує, як створювати ефективні кампанії Google Ads, орієнтовані на вибраний вами ринок. Це допоможе вам розглянути рекламні рішення та важливість аналітики та вимірювання, а також надасть поради для технічних спеціалістів.



Завдяки Інтернету бар’єри для міжнародної торгівлі зникли, і тепер можна знаходити потенційних клієнтів, витрачаючи менше коштів та майже не ризикуючи. Market Finder робить цей процес ще простішим. Отже, якщо ви зацікавлені у розвитку вашого бізнесу та виходу на нові ринки, Market Finder допоможе вам у цьому.