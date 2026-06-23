Зеленский анонсировал дроны на 3.000 км и пообещал ежедневные удары по РФ

23 июня 2026, 14:15

Зеленский заявил, что Украина начала процесс «возвращения войны в Россию». «Они нас каждый день бьют, а мы будем каждый день отвечать. Безусловно, с каждым днем натиск будет усиливаться», - заявил президент в в интервью «ТСН. Тиждень».



Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Тюмени на расстоянии 2.070 км от украинской границы. По его словам, атаку осуществили новые дроны FP-2 от компании Fire Point. Их фактический маршрут составил более 2.500 км. «Их будет более 3.000. Это новые дроны. Очень хорошие дроны», - заявил украинский лидер.