Vodafone запустив проєкт "Спільна mova"

9 сентября 2022, 13:15

Vodafone продовжує сприяти українській євроінтеграції в новому проєкті «Спільна mova».

Компанія прагне допомогти мільйонам українців, для яких Європа стала тимчасовою домівкою, легко й інтерактивно опановувати нові європейські мови та збагачувати рідну солов’їну.

Щотижня на своїх сторінках у соціальних мережах Vodafone публікує незвичайні квізи, добірки іншомовних слів, цікаві ідіоми та їхні відповідники в українській мові й поширені розмовні вислови.



Контент проєкту створювався за активної участі співробітників компанії, які через війну зараз працюють віддалено в інших країнах і радо поділитись власним досвідом адаптації.



«За нашими даними, наразі 1,76 млн абонентів продовжують користуватись послугами в інших країнах. Як європейський оператор Vodafone підтримує своїх клієнтів не лише в Україні, а й далеко за її межами, надаючи послуги у роумінгу за домашніми українськими тарифами. Проєкт «Спільна mova» також є частиною цієї підтримки. Він має нетиповий формат, адже ми хочемо, щоб люди навчались невимушено, у звичних для себе застосунках і де б вони не були. Українці спілкуються з Європою спільною мовою: мовою свободи. Попри відмінності у вимові та різні алфавіти, нам з легкістю вдається інтегруватись у європейське суспільство через спільні цінності та культуру. Ми у Vodafone щасливі, що зв’язок об’єднує всіх на шляху до здійснення цієї спільної європейської мрії», – говорить голова відділу зв’язків з громадськістю Вікторія Рубан.



Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.



З початком повномасштабного вторгнення Vodafone Україна надає послугу «Доступний роумінг» у більше ніж 30-ти країнах. Послуга включає в себе: 10 ГБ інтернету, 300 хвилин: 250 вихідних хвилин для дзвінків на номери Vodafone Україна, 50 хвилин для дзвінків на інших українських операторів, в країні перебування, а також для вхідних дзвінків. У пакет також входить 100 SMS на всі напрямки. Українські клієнти Vodafone можуть підключати послугу безкоштовно за умови сплати щомісячного українського пакету послуг.

Станом на кінець липня 2022 року компанія підключила безкоштовні послуги за кордоном на суму в 596 млн грн для 1,5 млн. абонентів.

За даними компанії, найбільше українських абонентів Vodafone наразі у Польщі. На другому місці – Німеччина, на третьому – Чехія. Четверта за кількістю українських роумерів країна – Італія, а завершує топ-5 Франція.