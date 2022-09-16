Київстар відновив зв'язок у селищах Шевченкове та Борове Харківської області

16 сентября 2022, 13:15

Національний телеком оператор відновлює мобільний зв`язок у щойно звільнених населених пунктах Харківської області.

Так, нещодавно компанія відбудувала і включила базові станції мобільної мережі у місті Балаклія і селищі Вишневе. А сьогодні відновлено роботу мобільного зв’язку у звільнених селищах Шевченкове та Борове.

Як коментує директор з розвитку та підтримки телеком мережі Володимир Кабаненко, «спеціалісти Київстару йдуть слідом за ЗСУ. Як тільки ми отримуємо дозволи військових адміністрацій на доступ у звільнені населені пункти, одразу починаємо відновлювальні роботи.

Інженери компанії працюють цілодобово, щоб місцеві мешканці якнайшвидше могли спілкуватись із рідними і близькими».

Київстар зберігає за абонентами у тимчасово окупованих населених пунктах їх мобільні номери. Тому відтепер мешканці населених пунктів Балаклія, Вишневе, Борове і Шевченково можуть активно користуватись українським мобільним зв`язком. Нагадаємо, що завдяки національному роумінгу така можливість є і в абонентів інших мобільних операторів. Щоб зручно скористатись національним роумінгом, абонентам інших мобільних операторів рекомендується в ручному режимі обрати в налаштуваннях телефонів мобільну мережу «Київстар».

Крім того телеком оператор Київстар запроваджує додаткові технічні заходи для посилення мобільного зв`язку та інтернету в місті Харків. Так, інженери компанії сьогодні розпочали встановлення обладнання Starlink у шести районах міста. Це дозволить телеком оператору максимально швидко налагоджувати роботу базових станцій мобільної мережі по всьому місту.

