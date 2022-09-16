Домашній Інтернет від Київстар продовжує інвестиції в розбудову та відновлення

Попри всі складнощі, які принесла повномасштабна війна, компанія продовжує не тільки відновлювати мережу, а й інвестувати в її розвиток та соціальні інфраструктурні об’єкти.
За останні 6 місяців мережа «Домашній інтернет» від Київстар розширилась на 355 нових будинків, а це понад 44 тис. квартир. Також послуга стала доступна в м. Дубно, а до кінця року з’явиться ще в 5 нових містах.
Активно йде модернізація мережі до швидкості 1 Гбіт/с. Тепер його можна підключити в м. Київ, Дніпро, Львів, Старокостянтинів, Володимир, Трускавець, Славута. Перевірити можливість підключення за адресою можна на сайті компанії. А загалом цього року заплановано покриття гігабітною мережею ще 10 міст. Загальна вартість інвестицій в модернізацію склала понад 200 млн. грн. Плани компанії щодо розширення та модернізації мережі - найкраще підтвердження віри в перемогу України в цій війні.
Пошкоджена внаслідок бойових дій мережа вже повністю поремонтована на деокупованих територіях в м. Чернігів, Ніжин, Ірпінь, Охтирка та в містах під обстрілами - Кривий Ріг, Зеленодольськ, а також в робочому стані підтримується 99% мережі в Миколаєві, 94% в Харкові та 81% в Нікополі.
В рамках соціальних ініціатив був підключений інтернет в 1279 бомбосховищах та укриттях, а також в 442 модульних будиночках для вимушено переміщених осіб. Компанія планує і далі працювати в цих напрямках та до кінця року підключить ще 6 модульних містечок, а також підключить WI-FI в десятках укриттів в школах.
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