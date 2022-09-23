lifecell відновлює зв’язок у Харківській області

23 сентября 2022, 13:15

Після деокупації Харківської області та розмінування ділянок lifecell відновлює пошкоджену внаслідок бойових дій та обстрілів інфраструктуру.

Наразі Балаклія, Шевченкове, Вовчанськ, Ізюм, Циркуни, Липці й навколишні села вже мають зв'язок оператора. Також активно ведуться роботи з відновлення мережі в інших населених пунктах області.



Після звільнення частини територій на Харківщині роботу обладнання lifecell відновлено в Балаклії, Шевченковому, Вовчанську, Ізюмі, Липцях і Циркунах. Завдяки цьому зв'язок з'явився не лише в цих населених пунктах, а й в навколишніх селах: Вербівка, Вовчанські Хутори, Гатище, Лиман, Огірцеве, Симинівка, Синельникове, Тихе й Цегельне. В інших населених пунктах області триває ремонт обладнання оператора. Загалом за час окупації області російськими військами знищено і пошкоджено понад 110 базових станцій оператора, які забезпечували зв'язок.